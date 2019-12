Mini Challenge 2020: scopri le auto e il calendario delle gare

Di Rosario Scelsi giovedì 12 dicembre 2019

L'avventura adrenalinica del monomarca Mini Challenge prosegue nel 2020, con alcune novità. Grande l'attesa per la nuova stagione agonistica.

Il Mini Challenge 2020 si prepara a consegnare ai protagonisti e agli appassionati un quadro emotivo degno delle aspettative. La serie, giunta alla nona edizione, tornerà in pista con alcune novità, che saranno presto svelate.

Tutto è pronto per una nuova stagione adrenalinica, con due tipologie di vetture (Mini Challenge Pro e Mini Challenge Lite), numerosi team e piloti e tanto vigore agonistico, espresso in sei appuntamenti sui maggiori circuiti italiani, dal 17 maggio al 4 ottobre.

Il celebre campionato monomarca, organizzato da Mini Italia, vuole proporre ancora una volta lo spettacolo delle scorse edizioni, nel segno del go-kart feeling tipico di Mini, apprezzato nel mondo anche fuori dalle piste.

Queste le parole di Stefano Ronzoni (direttore Mini Italia): "Crediamo che la formula vincente del Mini Challenge sia il mix tra esclusività ed inclusività. Il nostro campionato è esclusivo, perché appunto monomarca, ma inclusivo perché aperto ai gentlemen drivers, come ai giovani che vogliono affacciarsi al mondo del motorsport ed ha un elevato livello di engagement che si respira appena si entra nel nostro villaggio".

Anche il Mini Challenge 2020 sarà organizzato in collaborazione con Aci Sport che apporterà, come negli anni passati, il proprio valore aggiunto per quanto riguarda l'expertise nel settore delle competizioni. Ecco le auto protagoniste della serie e il calendario delle gare.

Scheda tecnica Mini John Cooper Works Challenge Pro

Vettura Stradale MINI JCW F56.

-Motore 2.0 Twin Power Turbo (circa 265 CV).

-Centralina Bosch Motorsport.

-Allestimento interno di sicurezza.

-Roll Bar certificato FIA.

-Dash Board con acquisizione dati.

-Cambio sequenziale 6M.

-Differenziale autobloccante meccanico.

-Frizione rinforzata.

-Volano alleggerito.

-Semiassi rinforzati.

-Scarico e catalizzatore racing.

-Ammortizzatori anteriori regolabili 2 vie.

-Ammortizzatori posteriori Regolabili 1 via.

-Top Mount anteriore con camber regolabile.

-Cerchi 17".

-Pastiglie e dischi freno racing.

-Splitter Anteriore.

-Ala Posteriore.

-Estrattori posteriori.

-Serbatoio di sicurezza omologato FIA.

Scheda tecnica MINI John Cooper Works Challenge Lite

Vettura Stradale MINI JCW F56.

-Motore 2.0 Twin Power Turbo (231 CV)

-Allestimento interno di sicurezza.

-Roll Bar certificato FIA.

-Cambio manuale 6M.

-Differenziale autobloccante meccanico.

-Scarico da competizione.

-Kit ammortizzatori anteriori e posteriori regolabili.

-Top mount anteriori con camber regolabile.

-Cerchi 17" BBS.

-Pastiglie e dischi freno racing.

-Splitter anteriore.

-Ala posteriore.

-Estrattori posteriori.

-Serbatoio di sicurezza omologato FIA.

Calendario e Circuiti

-17 maggio 2020 – Autodromo Nazionale di Monza

-28 giugno 2020 – Misano World Circuit Marco Simoncelli

-19 luglio 2020 – Autodromo internazionale del Mugello

-30 agosto 2020 – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

-20 settembre 2020 – Autodromo Piero Taruffi, Vallelunga

-4 ottobre 2020 – Autodromo internazionale del Mugello