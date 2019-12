Incidente con la Skoda Fabia R5 al Rally Città dei Mille [Video]

Di Rosario Scelsi giovedì 26 dicembre 2019

I rally, come scritto più volte, sono una disciplina esaltante del motorsport, con un indice di spettacolarità al top. Gli interpreti della categoria sono chiamati al confronto con scenari ambientali difficili e sempre insidiosi, dove l'errore o l'imprevisto sono sempre in agguato.

Per essere al vertice bisogna avere un manico straordinario, forse superiore a quello dei colleghi impegnati in altre discipline agonistiche.

Purtroppo del pacchetto fanno parte anche gli errori, come quello mostrato dal video odierno, che custodisce memoria dell'uscita di strada di una Skoda Fabia R5 al Rally Ronde Città dei Mille 2019, dove il pilota perde il controllo del mezzo in frenata, tirando dritto fino all'incidente, per la sede stradale a basso indice di aderenza. Ecco le immagini.