Chierichetti debutta nella Clio Cup 2020

Di nicopatrizi venerdì 20 dicembre 2019

Gareggerà con la Clio Turbo della MC Motortecnica

Comincia a definirsi lo schieramento della Renault Clio Cup Italia 2020, la prima del "nuovo corso" che vedrà la serie curata da Fast Lane accompagnare i Campionati Italiani ACI Sport. La MC Motortecnica di Moreno Cortellazzo e Mattia Capelli ha annunciato l'ingaggio del giovanissimo kartista Andrea Chierichetti, che prenderà parte a tutti i sei i doppi eventi della prossima stagione. Il varesino ha già svolto i primi test con la vettura sulle piste di Franciacorta e Cervesina, con risultati davvero lusinghieri. Chierichetti ha già preso confidenza con la nuova vettura e punta a migliorarsi ancora in vista delle prime gare del 2020. La MC Motortecnica dovrebbe annunciare in tempi brevi gli altri piloti della sua line-up 2020; anche gli altri team della serie sono al lavoro per definire i propri ranghi e tra queste settimane ed il mese di Gennaio si dovrebbe cominciare ad avere una idea circa lo schieramento della edizione 2020. E'stata intanto confermata la diretta televisiva per tutte e sei le gare stagionali, un ulteriore punto di forza per il rilancio della serie.

N.M.B.