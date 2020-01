Primo pilota Six Engineers per il 2020, è Bossalini

Di nicopatrizi mercoledì 1 gennaio 2020

Primi test a Varano a metà Febbraio

Per il Trofeo Super Cup 2020 la Six Engineers di Gabriele Camisa pensa in grande e ha già sistemato un pilota di altissimo livello su una delle sue Seat Leon Cup Racer Turismo 1. Si tratta del rapido Elia Bossalini che vanta un curriculum di tutto rispetto nei rally nazionali con esperienze anche su vetture R5, attualmente il top sulla scena rallistica. Il piacentino punta a vincere il titolo di Prima Divisione al suo debutto nella velocità e in Febbraio inizierà i test precampionato sul circuito parmense di Varano de Melegari che dopo molti anni tornerà nei datari Super Cup con la finale del 25 Ottobre. In tempi brevi verrà comunicato anche il nome del pilota che impiegherà la seconda Leon per la stagione che scatterà all'Autodromo dell'Umbria il 19 Aprile.

N.M.B.