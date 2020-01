Esa-Pekka Lappi conquista la Ford Fiesta WRC

Di nicopatrizi martedì 7 gennaio 2020

Affiancherà Suninen e Greensmith

A poche settimane dal Rally di Montecarlo che inaugurerà una stagione 2020 con molti punti interrogativi alla luce del disimpegno di numerosi costruttori, il WRC completa la sua "line up" ufficiale. La M-Sport, squadra semiufficiale Ford e preparatrice delle Fiesta WRC, ha ufficializzato l'ingaggio di Esa-Pekka Lappi che dunque salva la sua posizione nel Mondiale Rally dopo il disimpegno della Citroen. Battuta una folta concorrenza che comprendeva tra gli altri Teemu Suninen e Mads Ostberg, quest'ultimo dovrebbe comunque rimanere "nel giro" con la Citroen C3 WRC rilevata dalla Citroen Norway. Lappi ha già compiuto i primi test in funzione pre-Montecarlo con risultati incoraggianti. Il finnico punta a rilanciarsi dopo una stagione priva di acuti con la seconda Citroen ufficiale; al suo fianco il connazionale Teemu Suninen atteso a confermare i buoni riscontri del 2019 e l'inglese Gus Greensmith. La concorrenza di Toyota e Hyundai sarà vieppiù ostica, ma la M-Sport punta a colmare il divario in tempi molto brevi.

