Federico Dolci con Six Engineers in Super Cup

Di nicopatrizi mercoledì 8 gennaio 2020

Il team punta ad una terza Leon Cup Racer

La Six Engineers completa un altro tassello nella sua line-up per la Super Cup 2020. Dopo il buon debutto nella gara fuori campionato di Magione dello scorso Novembre, la squadra di Gabriele Camisa ha confermato anche per il prossimo campionato il giovane ligure Federico Dolci, pilota di sicuro talento e già autore di performance egregie al volante della azzurra Seat Leon Cup Racer. Il team Six Engineers comunque non si ferma qui e, per il 2020, punta a schierare anche una terza Leon Cup Racer in un raggruppamento Turismo 1 che si preannuncia quantomai nutrito, alla luce delle numerose novità della sesta edizione Super Cup: weekend concentrato nelle sole giornate di Sabato e Domenica con circuito gestito in esclusiva da Italia Corse, noleggio dei box per tutti i team, schieramento diviso in quattro gruppi e la conferma del valido servizio di Diretta Streaming.

N.M.B.