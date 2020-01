Renault Clio Cup Italia 2020: cresce la entry list

Di Rosario Scelsi giovedì 9 gennaio 2020

Si allarga la tela delle squadre che scenderanno in pista nella Renault Clio Cup 2020. PMA Motorsport punta a schierare quattro vetture e ufficializza Ongaretto e Felisa.





Si allarga il ventaglio dei protagonisti chiamati al confronto nella Renault Clio Cup 2020. Ai nastri di partenza della stagione sportiva alle porte, che prenderà il via a Monza nel weekend del 17 maggio, ci sarà anche PMA Motorsport.

Il nome è nuovo per il monomarca riservato alle veloci berline del marchio francese, ma l'esperienza non manca, perché a gestire la squadra c'è Paolo Ansaloni, figura di riferimento nell'ambito della serie della Fast Lane Promotion. Un "know-how" di qualità, dunque, reso ancora più solido dalla presenza nel team di Samuel Francalanci, impegnato nel duplice ruolo di direttore sportivo e responsabile acquisizione dati per ciò che riguarda la telemetria.

Con loro e con PMA Motorsport cresce la "entry list" della Renault Clio Cup Italia 2020: la squadra punta a schierare ben quattro vetture RS 1.6 turbo ai nastri di partenza. Due di queste saranno gestite in pista dai confermati Paolo Felisa e Fabrizio Ongaretto, che ha messo a segno tre podi assoluti e il successo fra i gentlemen nel 2019.

La sua esperienza, unita alle indiscutibili doti di guida, potrebbero fare di lui un serio contendente al primato assoluto in questa nuova edizione del campionato Renault Clio Cup Italia 2020. Dal canto suo, anche Felisa cercherà di tenere alti i colori della squadra, in una serie dove lo scorso anno fece una sola apparizione nel round inaugurale del Mugello. Ancora ignoti i nomi dei piloti cui saranno affidate le altre due RS 1.6 turbo, ma non bisognerà aspettare tanto per conoscerli. Vi terremo aggiornati.