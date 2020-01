Il Challenge Ford MPM si allea con la Italia Corse!

Di nicopatrizi lunedì 13 gennaio 2020

Seconda edizione per il "pepato" campionato con le Ford Ka Plus

Il port-folio degli eventi Italia Corse per il 2020 si arricchisce di una nuova categoria. Si tratta del Challenge Ford MPM organizzato dalla famiglia Casillo che disputerà la sua seconda stagione con le veloci e divertenti Ford Ka Plus. Al momento ben cinque prove del Challenge Ford MPM saranno disputate in coabitazione con gli eventi Super Cup e Supercars Series. Si inizierà a Magione il 18 e 19 Aprile, poi tappa in Puglia il 2 e 3 Maggio sul Levante Circuit di Binetto; il 20 e 21 Giugno doppia gara a Vallelunga e poi dopo appena due settimane, il 5 e 6 Luglio, la serie dei Casillo sbarcherà ad Adria. Dopo una prova in Settembre su pista da definire, il Challenge Ford MPM tornerà in scena l'ultimo weekend di Ottobre a Varano de'Melegari per l'ultima prova stagionale; sarà la prima volta della serie sul circuito parmense. L'alleanza con il Challenge Ford MPM rappresenta un nuovo "centro" per la Italia Corse, che quest'anno gestirà la quasi totalità dei suoi weekend sulle piste italiane in esclusiva, con programmi concentrati nelle sole giornate di Sabato e Domenica nell'ottica del contenimento dei costi già molto bassi e diretta streaming per tutti gli eventi.

N.M.B.