Renault Clio Cup Italia 2020: arriva Seven Hills Motorsport

Di Rosario Scelsi mercoledì 15 gennaio 2020

Si allarga il ventaglio di squadre che hanno già confermato la propria presenza nella prossima stagione sportiva della Renault Clio Cup Italia.



Cresce il parterre della Renault Clio Cup Italia 2020, con l'arrivo del team romano Seven Hills Motorsport (un nome che rievoca la storica Scuderia Settecolli). La nuova squadra fa capo a Michele Febbraro e prenderà parte a tutti gli appuntamenti agonistici della stagione.

La parte tecnica godrà della supervisione del noto "Spadino", che metterà la sua esperienza al servizio del gruppo. Sono ancora da ufficializzare i nomi dei piloti chiamati a difendere i colori della compagine, il cui obiettivo è quello di schierare in pista tre Renault Clio RS 1.6 turbo.

Con la Seven Hills Motorsport - i cui primi test avranno luogo a Vallelunga il 16 febbraio - crescono le squadre già confermate per il campionato 2020, che avrà un'inedita collocazione nei weekend ACI Sport, con una buona copertura televisiva in diretta.

Sei i doppi appuntamenti della Renault Clio Cup Italia 2020, che prenderà le mosse a Monza nel weekend del 17 maggio. Poi le veloci berline del marchio francese si confronteranno con le insidie di Imola (31 maggio), Misano (28 giugno), Mugello (19 luglio), Vallelunga (20 settembre) e Monza (18 ottobre).