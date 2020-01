Super Cup, tanti iscritti e una nuova data per l'RS Challenge

Di nicopatrizi giovedì 16 gennaio 2020

Gomme libere e solo 850 euro di iscrizione per la serie "All Clio"

Cresce a passi da gigante la nuova classe RS Challenge inserita nell'ambito del Trofeo Super Cup 2020 ed aperta a tutte le Renault Clio Cup dal 2003 in poi. Al momento la griglia provvisoria conta su quasi venti Renault Clio, con ben dodici esemplari "aspirati". Anche le Turbo, grazie ad un calendario favorevole, prenderanno parte in massa alla serie. Il primo team a rispondere presente alla RS Challenge con le Clio di ultima generazione sarà la Seven Hills della famiglia Febbraro con tre auto, ma altre Turbo dovrebbero presto confermare la loro presenza sullo schieramento. Il campionato inizierà a Magione il 19 Aprile e poi scenderà a Binetto il 3 Maggio. Il 24 Maggio data prestigiosa a Misano Adriatico con la tappa a corollario del Weekend del Camionista e del Campionato Europeo Fia Truck, mentre c'è una novità per quanto riguarda metà stagione con la tappa di Adria del 5 Luglio sostituita dall'evento in Croazia il 26 Luglio sulla pista di Rijeka. Adria comunque rimarrà nel datario RS Challenge con la tappa del 26 Settembre in notturna; gran finale a Varano de'Melegari il 25 Ottobre. I team della RS Challenge, oltre a godere di prezzi di iscrizione contenutissimi -850 Euro a gara- potranno usufruire del noleggio dei box dato che in tutti i weekend di gara gli autodromi saranno ad appannaggio esclusivo della Italia Corse; confermata la libera scelta di pneumatici, e verrà data ampia copertura mediatica grazie alla diretta streaming già introdotta nella scorsa stagione.

N.M.B.