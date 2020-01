Per la Super Cup estate "in riviera": esce Rijeka, entra Misano!

Di nicopatrizi venerdì 17 gennaio 2020

La tappa di Misano sarà assieme ai Campionati Aci Sport

Piccola modifica per il calendario del Trofeo Super Cup 2020. La serie curata dalla A.S.D. Italia Corse ha infatti modificato la sede della propria tappa di mezza estate: non si correrà più il 26 Luglio sulla pista croata di Rijeka, bensì sul circuito riminese di Misano Adriatico il successivo weekend del 2 Agosto. La Super Cup scenderà in pista nell'ambito dei Campionati Italiani; sarà l'unico evento "in coabitazione" nel 2020 tra la fortunata serie Italia Corse e gli eventi Aci Sport. Misano Adriatico sarà dunque un importante crocevia delle serie organizzate dalla famiglia Giovannini visto che l'ultima Domenica di Maggio la nuova classe RS Challenge correrà la terza prova stagionale sull'autodromo rivierasco a fianco del Campionato Europeo FIA Truck. Anche nel 2020 la Super Cup punta in alto, grazie ai prezzi estremamente contenuti. Nella quasi totalità degli eventi, i team potranno usufruire del noleggio dei box stante la gestione in esclusiva del circuito da parte della Italia Corse durante i weekend di gara. E la copertura mediatica sarà ampia grazie alla conferma della Diretta Streaming. Tutti gli eventi vedranno lo schieramento separato in due Divisioni. Nella Prima Divisione spicca l'arrivo delle vetture V8 dirottate dalla Supercars Series, mentre nella Seconda Divisione la parte del leone la faranno le Mitjet, che potranno gareggiare con gomme slick. In nuova crescita anche l'afflusso delle "piccole" vetture nelle classi Turismo 5 e Turismo 7. Lo schieramento, tra conferme e nuovi arrivi, si preannuncia anche quest'anno molto interessante confermando l'ottimo stato di salute della serie fondata sei anni fa dal vulcanico Giordano Giovannini...

N.M.B.