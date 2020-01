Dakar Rally 2020: vince Sainz su Mini davanti ad Al-Attiyah su Toyota

Di Rosario Scelsi domenica 19 gennaio 2020

La difficile sfida, sbarcata quest'anno in Arabia Saudita, si è chiusa con il successo di Carlos Sainz. Buoni i risultati raccolti da Toyota.

Onori della gloria, alla Dakar 2020, per Carlos Sainz, che si è imposto fra le auto, con la sua Mini. Per il pilota spagnolo -due volte campione del mondo rally- è il terzo successo in carriera nel rally raid più famoso del mondo, andato in scena quest'anno, per la prima volta, negli Emirati Arabi Uniti.

Piazza d'onore, alla bandiera a scacchi, per Nasser Al-Attiyah, su Toyota, giunto a 6 minuti e 21 secondi dal vincitore, dopo oltre 5.000 chilometri di prove speciali.

La tappa finale, vinta in modo imperioso dal principe qatariota, è stata dimezzata a soli 167 chilometri. Sebbene la distanza non sia bastata ad Al-Attiyah per raggiungere il capolista, questi ha guadagnato comunque 3 minuti e 56 secondi per consolidare il secondo posto in classifica generale.

Terzo posto al traguardo per il francese Stephane Peterhansel, su Mini, mentre l'ex campione del mondo di F1 Fernando Alonso è giunto tredicesimo su Toyota. Il pilota iberico è stato il secondo più veloce di Toyota Gazoo Racing durante l'ultima tappa, segnando il quarto miglior tempo e perdendo solo 3 minuti e 25 secondi rispetto a Nasser.

Giniel de Villiers ha completato la fase finale al settimo posto, 4 minuti e 31 secondi dietro Al-Attiyah. Il sudafricano ha spinto forte nelle fasi iniziali della gara, vincendo la seconda tappa prima di perdere terreno a causa di una moltitudine di forature. Nonostante il tempo lasciato per strada, è riuscito a mantenere la top ten per tutta la gara ed ha tagliato il traguardo finale al quinto posto, 1 ora 7 minuti e 9 secondi dietro i vincitori.

Tenutasi per la prima volta in Arabia Saudita, l'edizione 2020 del Dakar Rally si è svolta in 12 tappe da corsa che includevano attraversamenti di dune, piste rocciose e attraversamenti del deserto ad alta velocità. Considerata una delle sfide sportive più difficili del mondo, ha confermato questa sua fama.

Dakar 2020: classifica finale auto

01. Carlos Sainz-Lucas Cruz (Bahrain Jcw X-Raid Team) 42h 59'17"

02. Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (Toyota Gazoo Racing) + 00h 06'21"

03. Stéphane Peterhansel-Paulo Fiuza (Bahrain Jcw X-Raid Team) + 00h 09'58"

04. Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (Overdrive Toyota) + 00h 49'10"

05. Giniel De Villiers-Alex Haro Bravo (Toyota Gazoo Racing) + 01h 07'09"

06. Orlando Terranova-Bernardo Graue (X-Raid Mini Jcw Team) + 01h 12'15"

07. Bernhard Ten Brinke-Tom Colsoul (Toyota Gazoo Racing) + 01h 18'34"

08. Mathieu Serradori-Fabian Lurquin (SRT Racing) + 01h 59'21"

09. Yasir Seaidan-Kuzmich Alexy (Race World Team) + 03h 42'17"

10. Wei Han-Min Liao (Geely Auto Shell Lubricant Team) + 03h 51'07"