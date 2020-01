Tartabini con Seven Hills nella RS Challenge

Di nicopatrizi martedì 21 gennaio 2020

Ottimi i riscontri dell'anconetano nei test di Magione

La Seven Hills Motorsport ha annunciato il nome di uno dei tanti piloti che gareggeranno nel 2020 nell'RS Challenge, la nuova divisione della Super Cup aperta a tutti i tipi di Renault Clio. Si tratta dell'anconetano Paolo Tartabini che può già vantare una esperienza in Super Cup avendo corso nella passata stagione il round di Misano con una Renault New Clio. Il marchigiano ha già effettuato una sessione di test all'Autodromo dell'Umbria ottenendo riscontri cronologici eccellenti; la Seven Hills Motorsport ha già messo in programma altre sessioni di prove per stabilire la rimanente composizione del team nella stagione che scatterà il 19 Aprile a Magione. Si conferma dunque il successo degli eventi Italia Corse che quest'anno propongono una formula economica assolutamente competitiva: eventi concentrati nelle sole giornate di Sabato e Domenica, possibilità di noleggio box e Diretta Streaming. Tra l'altro, la classe RS Challenge, che dovrebbe contare su una griglia di oltre venti vetture, effettuerà anche una gara all'estero il 26 Luglio a Rijeka, in Croazia.

N.M.B.