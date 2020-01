Rally Monte Carlo 2020: Hyundai Motorsport punta al successo

Di Rosario Scelsi martedì 21 gennaio 2020

Chiare le ambizioni della casa coreana: Hyundai vuole salire sul gradino più alto del podio nel Rally Monte Carlo, primo round del mondiale rally 2020.

Il Rally Monte Carlo, tappa d'avvio del WRC 2020, è ormai dietro l'angolo e Hyundai Motorsport si prepara ad affrontare con grandi ambizioni la sfida del Principato di Monaco, in programma questo weekend. La casa coreana punta a un brillante inizio, per scrivere sin dalle prime fasi una bella storia nella sua settima stagione nel FIA World Rally Championship.

La squadra, dopo il successo tra i costruttori maturato nel 2019, vuole lottare al vertice, quest'anno, anche per il titolo piloti.

In tale quadro, Hyundai Motorsport farà leva sulle doti della sua auto e degli equipaggi che accompagneranno la settima stagione del team nel campionato mondiale rally. A gestire le danze delle Hyundai i20 Coupe WRC, nel Rally Monte Carlo, saranno: Thierry Neuville con Nicolas Gilsoul, Ott Tänak con Martin Järveoja, Sébastien Loeb con Daniel Elena. L'aggiunta in squadra del campione in carica Tänak non può che dare forza alle speranze di gloria.

Il Rally Monte Carlo anche questa volta proporrà una sfida impegnativa agli equipaggi, non solo per le alchimie del tracciato agonistico ma anche per le mutevoli condizioni meteo, che registrano un mix di neve, ghiaccio e asfalto. La scelta degli pneumatici e il livello di concentrazione dei piloti diventeranno quindi fondamentali per il successo.

Hyundai Motorsport crede nel potenziale dei propri mezzi. Tutti e tre gli equipaggi del team, inoltre, conoscono bene le complessità e le difficoltà della gara monegasca. La fiducia non manca e trapela dalle parole del team director Andrea Adamo. "Siamo pronti ad affrontare la nuova stagione a testa alta. Non abbiamo nascosto le nostre ambizioni di superarci rispetto allo scorso anno e vincere nel 2020 entrambi i titoli, piloti e costruttori. Resteremo concentrati, attenti e impegnati per raggiungere i nostri obiettivi".