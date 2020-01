Montecarlo, prosegue la fuga di Ogier

Di nicopatrizi sabato 25 gennaio 2020

Evans ancora in seconda posizione

Battute finali anche per il terzo giorno di gara del Rally di Montecarlo e la Toyota continua a dominare grazie a Sebastien Ogier e Elfyn Evans, che continuano ad occupare rispettivamente il primo ed il secondo posto con le Yaris WRC. Le Hyundai i20 WRC continuano ad arrancare alle spalle delle vetture nipponiche e solo Thierry Neuville è ancora in grado di artigliare il successo, con un ritardo di undici secondi nei confronti di Ogier. Quanto a Sebastien Loeb, ha rischiato grosso toccando la roccia nella nona speciale; è ancora quarto, ma con un ritardo di due minuti e sette secondi su Ogier. Nulla da fare per Tanak: troppo gravi i danni riportati dalla Hyundai per sperare nel Super Rally. Alle spalle dei "big" si mette in mostra un buon Esa-Pekka Lappi quinto con la Ford Fiesta WRC semiufficiale. Relegato nelle retrovie i compagni di team Teemu Suninen e Gus Greensmith ripartiti entrambi col Super Rally. Sesta posizione per Kalle Rovanpera che si fa ben valere con la Toyota Yaris WRC, mentre Katsuta Takamoto è retrocesso in ottava posizione, stretto in mezzo alle Citroen C3 R5 dei francesi dominatori in WRC 3. Eric Camilli è settimo mentre Nicolas Ciamin è nono. I due transalpini stanno andando talmente bene da precedere il leader della WRC 2, Mads Ostberg con la Citroen C3 R5 ufficiale. Questi non può dormire sugli allori visti i soli venti secondi di vantaggio nei confronti della Hyundai i20 R5 di Ole Kristian Veiby. Al momento di scrivere gli equipaggi italiani devono ancora completare la undicesima prova speciale. Basandosi sulla classifica della decima speciale di La Breole Selonnet, il miglior binomio tricolore è quello formato da Mauro Miele e Luca Beltrame ventunesimi assoluti con una Skoda Fabia R5. Non male anche "Pedro" che con una Ford Fiesta R5 è ventiquattresimo, tre posizioni davanti alla Skoda Fabia R5 Evo del piemontese Alessandro Gino. Ripartiti con il Super Rally Andrea Nucita, settantatreesimo, ed Umberto Scandola settantaseiesimo. Un cenno alla RGT Cup che vede al via la sola Abarth 124 di Luc Caprasse, attualmente sessantaseiesimo. A proposito di vetture italiane, molto buona la prova di Raphael Astier con la Fiat MR 500X R4, il transalpino al termine della decima speciale occupava il ventiduesimo posto.

