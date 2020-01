Montecarlo, Evans sorprende Ogier!

Di nicopatrizi sabato 25 gennaio 2020

Anche Neuville in piena bagarre per la vittoria

La terza giornata di gara del Montecarlo si chiude con il sorprendente sorpasso di Elfyn Evans su Toyota Yaris WRC ai danni del compagno di team Sebastien Ogier. Solo quattro secondi e nove decimi dividono i due portacolori del team nipponico, e per la giornata di domani la gara si preannuncia incerta anche alla luce del ridotto divario di Thierry Neuville su Hyundai i20 WRC: appena sei secondi e quattro decimi. Il pluricampione Loeb ed il semiufficiale Ford Esa-Pekka Lappi sono ormai tagliati fuori dai giochi per la vittoria a meno di clamorosi harakiri degli avversari nella tappa finale. Mentre tra i "big" lo spettacolo in questo finale di tappa è stato al calor bianco, nella WRC 2 e nella WRC 3 si è assistito alla conferma al comando delle Citroen C3 R5 di Mads Ostberg e di Eric Camilli, con quest'ultimo che comunque continua a sopravanzare nell'assoluta il norvegese. Otto gli equipaggi italiani riusciti a qualificarsi per le ultime quattro speciali di domani. Agli ottimi Miele e Gino con le Skoda Fabia R5 ed a "Pedro" con la Ford Fiesta R5 si aggiungono Fabrizio Arengi Bentivoglio ed Enrico Brazzoli con altre due Skoda Fabia R5, rispettivamente trentaseiesimo e quarantaquattresimo, Ermanno Dionisio quarantaduesimo con la Dacia Sandero R4, Alessandro Prosdocimo quarantottesimo con la Peugeot 208 R2B e Carlo Covi che con la Ford Fiesta R2T19 è riuscito ad artigliare il cinquantottesimo posto qualificandosi dunque per il rush finale. Soddisfazione negata a quattro nostri binomi. Andrea Nucita non è riuscito a terminare nemmeno la seconda tappa per problemi tecnici occorsi alla Hyundai i20 R5. Poco meglio è andata ad Umberto Scandola: il figlio del popolare "Grizzly" è riuscito almeno a finire la tappa al settantaduesimo posto con la propria Hyundai i20 R5. Meglio di lui hanno fatto la coraggiosa Rachele Somaschini con la Citroen DS3 R3T, sessantaduesima dopo una gara di carattere, e Domenico Ramoino con la Renault New Clio R3C sessantacinquesimo. Sfortunatamente per una manciata di posizioni i due non potranno prendere parte al sentitissimo rush finale che deciderà il vincitore del primo evento WRC 2020.

N.M.B.