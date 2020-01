Montecarlo, Neuville sorprende tutti!

Di nicopatrizi domenica 26 gennaio 2020

In WRC 2 Veiby KO dopo una toccata

Terzultima speciale sorprendente al Rally di Montecarlo. Thierry Neuville tiene altissimo l'onore della Hyundai e con il miglior tempo sulle strade di La Cabanette si porta al comando delle operazioni precedendo la Toyota Yaris WRC di Elfyn Evans di quattro secondi. Peggio ancora va all'altro ufficiale Toyota, Sebastien Ogier, che è terzo con un ritardo di undici secondi e due decimi da Neuville. Cambiamento a ridosso della zona podio con Sebastien Loeb che, dopo un pericoloso svarione con la sua Hyundai i20 WRC, è retrocesso quinto alle spalle di Esa-Pekka Lappi che dimostra un gran feeling con la Ford Fiesta WRC M-Sport. Kalle Rovanpera e Katsuta Takamoto continuano una gara onesta con le loro Toyota Yaris WRC e sono rispettivamente sesto e settimo. Gran gara anche per il leader della WRC 3 Eric Camilli che con la Citroen C3 R5 è ottavo. Dopo essere stato costretto a ricorrere al Super Rally, Teemu Suninen è riuscito a rientrare nella Top Ten assoluta con la Ford Fiesta WRC M-Sport ed è nono, davanti ad un ottimo Mads Ostberg che con la Citroen C3 R5 è ora quasi certo della vittoria in WRC 2. Il suo principale rivale Ole-Kristian Veiby è stato infatti costretto allo stop con la Hyundai i20 R5 dopo avere aperto la ruota posteriore sinistra in un tratto molto infido della quattordicesima speciale. La vettura coreana tra l'altro ostruisce tutta la strada ed al momento di scrivere le partenze sono ancora interrotte; non è escluso che il resto della prova sia cancellato. Gli equipaggi italiani sono quindi ancora tutti fermi alla decima speciale; Mauro Miele occupa la migliore posizione col ventiduesimo tempo, subito davanti a "Pedro" su Ford Fiesta R5. Risale deciso anche Alessandro Gino che è venticinquesimo con la Skoda Fabia R5 Evo.

N.M.B.