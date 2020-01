Wolf Racing Cars: tutta la storia in un video emozionale

Di Rosario Scelsi lunedì 27 gennaio 2020

Wolf Racing offre la sua storia in un video dove sono ripercorsi tutti i momenti chiave dell'avventura sportiva di questo marchio nel motorsport.

Wolf offre la sua storia in un video che tocca le giuste corde emotive. Nel filmato sono ripercorsi tutti i momenti chiave dell'avventura sportiva di questo marchio che ha scritto belle pagine nel motorsport e che continua a scriverne, grazie ai continui successi ottenuti nel mondo col progetto GB08.

Il debutto in società di Wolf avvenne nel 1976, quando la squadra da corsa creata dal canadese Walter Wolf scese in pista nel Campionato del Mondo di Formula 1. Coi suoi colori, nei quattro anni nel Circus, entrarono in azione anche piloti di spessore come Jody Scheckter, Jacky Ickx, Chris Amon e Arturo Merzario.

L'impegno, chiuso a fine 1979, regalò al team 3 vittorie, una delle quali all'esordio, nel Gran Premio d'Argentina 1977, con la Wolf WR1 del già citato Scheckter.

A quella esperienza in Formula 1 se ne affiancarono altre in Can Am e in Formula 3, con una monoposto nata in collaborazione con Dallara. Il marchio fu acquisito, negli scorsi anni, dal team italiano Avelon Formula, che nel 2009 riportò in scena la caratteristica livrea nero-oro con la sport prototipo Wolf GB08, spinta da un motore Honda 2 litri.

L'auto brillò, forse al di sopra delle più rosee aspettative. Moltissimi i suoi successi. Dal 2017 il testimone è passato alla nuova Wolf GB08 Tornado, biposto Sport anch'essa vincente. Qui siamo già al presente.