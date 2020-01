Rally Monte Carlo 2020: video dell'incidente di Ott Tänak su Hyundai

Di Rosario Scelsi lunedì 27 gennaio 2020

Un filmato mostra le raccapriccianti immagini dell'incidente occorso alla Hyundai del campione del mondo Ott Tänak durante la quarta PS del Rally Monte Carlo 2020.

Il video odierno mostra le raccapriccianti immagini dell'incidente occorso ad Ott Tänak durante la quarta prova speciale del Rally Monte Carlo 2020, quando il campione del mondo in carica è uscito di strada con la Hyundai i20. Per fortuna l'asso estone e il suo navigatore Martin Järveoja non si sono fatti male.

Ricordiamo che la sfida del Principato di Monaco è stata vinta da Thierry Neuville, autore di una prova di forza che lo ha fatto brillare sulle strade del regno dei Grimaldi. Il pilota belga ha gestito al meglio le dinamiche della sua Hyundai, mettendo a segno il primo successo personale nella gara più celebre del WRC.

Alle sue spalle, con un ritardo di 12"6 dal crono di riferimento, è giunto Sébastien Ogier, su Toyota Yaris WRC, tallonato a 1"7 dalla vettura gemella di Elfyn Evans, che per un certo periodo ha occupato la posizione più alta della classifica assoluta, per poi scivolare in terza piazza.

Quarto posto al traguardo nel Rally Monte Carlo 2020 per la Ford Fiesta del finlandese Esapekka Lappi, staccato di 3'09" dalla linea di testa. Dietro di lui sono giunti Kalle Rovanpera, all'esordio nel WRC, e Sebastien Loeb, sesto a fine gara, in un weekend non proprio brillante per l'extraterrestre alsaziano e la sua Hyundai.

La casa coreana, tuttavia, ha mantenuto fede alle ambizioni della vigilia, quando i suoi manager avevano dichiarato, senza mezzi termini, di puntare alla gloria sulle strade del Principato. Così è stato!