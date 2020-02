Roberto Del Castello in Bmw per la Super Cup 2020!

Di nicopatrizi sabato 1 febbraio 2020

Vettura assistita da Erreci Proracing

Nuove conferme per la Super Cup 2020. Nella Classe Turismo 1 ci sarà il ritorno in pompa magna della BMW M3 E46 della Erreci Proracing con al volante il veloce pilota roccolano Roberto Del Castello. Per l'abruzzese si tratta di un ritorno sul bolide guidato con profitto nel Campionato Italiano Turismo Endurance fino al 2015 assieme alla figlia Luli. In questi giorni lo staff della Erreci Proracing capitanato dall'esperienza tecnica del bravo Mario Giovannini sta lavorando per perfezionare la M3 e renderla ancora più competitiva dopo le due vittorie ottenute nel 2019 a Franciacorta e Misano Adriatico. Per i concorrenti della Turismo 1 arriva dunque un concorrente di altissimo spessore più volte vincente in Super Cup e Supercars Series con varie vetture tra cui la Cadillac CTS-V e la Corvette. Del Castello nella scorsa stagione si è aggiudicato il titolo Supercars Series con un ruolino di marcia incredibile: quattro vittorie e due secondi posti. Il "top driver" di Roccaraso vanta una enorme esperienza internazionale in molti campionati Turismo e Gran Turismo prendendo anche parte in passato a diverse gare della "storica" Formula 2. Un nuovo "centro" per la serie curata dalla A.S.D. Italia Corse di Giordano Giovannini che quest'anno organizzerà la quasi totalità degli eventi "in esclusiva", offrendo ai team interessati l'affitto dei box e confermando la Diretta Streaming e la scelta libera degli pneumatici.

N.M.B.