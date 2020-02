Virus cinese, KO la Formula E

Di nicopatrizi domenica 2 febbraio 2020

Annullata la gara di Sanya del prossimo Marzo

La nuova epidemia causata dal Coronavirus che sta seminando il panico in Cina -causando la morte di 304 persone nella regione di Wuhan- ha portato alla cancellazione di un altro evento sportivo di portata internazionale dopo il rinvio dei Mondiali di Atletica Indoor e del massimo campionato calcistico nazionale e la cancellazione della tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino sulla pista olimpica di Yanqing. La FIA ha infatti deciso di cancellare la gara del 21 Marzo della Formula E prevista sul tracciato di Sanya, nell'Hainan, per evitare situazioni di potenziale pericolo per la popolazione locale. L'evento per ora non è stato totalmente depennato: se la situazione medica dovesse migliorare, la corsa potrebbe essere ancora recuperata in una data successiva. Il mondo dei motori segue con particolare apprensione l'evolversi della situazione: anche se non ci sono ancora notizie certe in merito, la disputa della tappa cinese del Mondiale di Formula Uno il 19 Aprile a Shanghai è in forte dubbio. E c'è preoccupazione anche nel vicino Vietnam che dovrebbe ospitare la prima edizione del proprio GP sulle strade della capitale Hanoi il 5 Aprile: al momento i pochi casi "importati" sono stati contenuti, ma le autorità sanitarie indocinesi seguono con preoccupazione l'evolversi degli eventi nell'Hebei. Non è la prima volta che un evento motoristico viene cancellato per ragioni sanitarie. Nel 2001 l'intera stagione del Campionato Inglese Rally MSA fu cancellata a causa di una massiccia epidemia di afta epizootica, scatenando polemiche che rischiarono di portare alla definitiva estinzione della storica serie. E nel 1994, la tappa di Madras del Campionato Superturismo D2 Asia Pacifico fu annullata a causa di una epidemia di peste che colpì la città sudoccidentale di Surat causando 56 morti, minacciando la stessa New Delhi e gettando nel panico anche alcuni paesi europei per il timore di alcuni casi importati: uno dei molti problemi che portarono alla fine prematura dell'affascinante progetto di una serie D2 "esotica"...

