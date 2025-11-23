Scandalo McLaren, complotto mondiale: F1 nella bufera

Ha fatto ampiamente discutere quello che è successo negli ultimi giorni in casa McLaren. Ecco tutti i dettagli sull’episodio incriminato. Quali ripercussioni ci saranno in Formula 1? Tutto quello che c’è da sapere.

La McLaren ha dominato la stagione di Formula 1, chiudendo con larghissimo anticipo il discorso relativo al titolo costruttori, confermandosi al vertice dopo il successo dello scorso anno. La battaglia interna fra Lando Norris e Oscar Piastri – con il tentativo di “intrusione” del quattro volte campione mondiale della Red Bull Max Verstappen – ha rivitalizzato il mondiale nelle sue ultime gare.

Se a inizio campionato sembrava dovesse essere l’anno di Piastri, nelle ultime settimane la situazione si è ribaltata all’interno del box della scuderia inglese. Durante gli ultimi Gran Premi, Lando Norris ha sempre mostrato un passo superiore rispetto a quello del suo compagno di squadra australiano. Quest’ultimo ha anche commesso una serie di errori imperdonabili in pista.

Il britannico, quindi, è diventato il pilota di punta della McLaren a suon di vittorie e di prestazioni convincenti. Ma che cosa è accaduto nel corso degli ultimi giorni all’interno del box della scuderia di Woking? Un episodio ha fatto il giro del mondo, scatenando reazioni e commenti di ogni tipo all’interno del paddock di Formula 1 e non solo.

Caos in casa McLaren: tutti i dettagli sul controverso episodio

Il pilota australiano della McLaren Oscar Piastri si è reso protagonista di un gesto che sta facendo altamente discutere all’interno della scuderia e non solo. In pratica, il pilota ha ripubblicato sui suoi canali social un post realizzato da GPFans.com con alcune dichiarazioni molto forti rilasciate da Bernie Ecclestone, ex numero 1 del circus e una voce ancora molto influente quando si parla di F1.

Queste le parole di Ecclestone: “La McLaren preferisce il pilota inglese Norris. Ha più potere di star e qualità di marketing per loro, più visibilità e visibilità pubblica. Ecco perché probabilmente è meglio per la McLaren“.

In una storia Instagram apparsa sul profilo di Oscar Piastri sono state ripubblicate le esatte parole di Ecclestone. Un episodio che ha scatenato un vero e proprio putiferio all’interno del mondo della Formula 1. La storia è stata rimossa qualche ora dopo e non sarebbe stata pubblicata dallo stesso Oscar Piastri, ma da un membro del suo staff. Tutto ciò, però, è bastato per dare ulteriore voce all’insofferenza di Oscar Piastri delle ultime settimane.