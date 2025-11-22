Ford dice basta: purtroppo è tutto vero, decisione definitiva

La casa americana mette fine alle speranze dei clienti. Il modello, storico, non si farà più: ripercorriamo la sua incredibile storia fin qui.

Il marchio americano con il grande ovale blu, Ford è stato sicuramente un pilastro nella storia dell’automobile stessa prima che una grande fabbrica che vende in tanti paesi del mondo milioni di vetture ogni anno. Il suo storico CEO, il famoso Henry Ford, fu il primo ad inventare la produzione in serie ed a capire che i suoi operai, se pagati bene, avrebbero comprato a loro volta le Ford Model T così da dare vita ad un circolo virtuoso e a maggiori incassi per il marchio.

Per questo motivo non deve stupire che alcune delle automobili più vendute in Europa come la Kuga, la Puma o la Fiesta siano proprio state costruite dalla storica casa americana. Certo, negli ultimi anni, la transizione all’elettrico che per ora non ha fatto che lasciare profondi buchi nel patrimonio netto dell’azienda ha fatto tante vittime eccellenti. La stessa Fiesta è andata in pensione creando una nostalgia incredibile nei vecchi clienti della casa.

Ora però la casa comunica un’altra decisione shoccante: un altro modello molto celebre che ha contribuito massicciamente alle vendite del marchio in Italia si prepara a lasciarci. Ci sarà un’erede? Difficile dirlo ma vista la situazione della Fiesta, non possiamo farci troppo affidamento ad oggi. Questo sarà un duro colpo al cuore quindi, se avete amato questo modello, vi trascineremo nel mondo di ricordi che ci ha lasciato.

Ford dice basta, addio alla Focus

Ideata nel 1998 la Ford Focus è stata una vettura chiave nel Segmento C di Ford che ha permesso a tanti clienti, perlopiù europei, di guidare una vettura versatile quanto economica. Sportiva nella sua versione RS considerata una delle migliori hot hatch di sempre e pratica nella versione base, perfetta per fare la spesa quanto per un breve viaggio in famiglia la Focus è stata un successo commerciale di grandi proporzioni.

A cavallo di quattro generazioni e con l’ultima uscita nel 2018 e che non avrà un seguito, il marchio americano ha realizzato un prodotto valido e adatto ad un mercato che è cambiato effettivamente tanto e in modo imprevedibile, negli ultimi anni. Non sono mancati poi molti successi sportivi nel World Rally Championship dove sopratutto le vecchie varianti della Focus hanno fatto piangere non pochi piloti rivali.

La decisione di abbandonare il modello è motivata da una strategia completamente diversa che vede Ford interessata a nuovi nomi e modelli completamente revisionati – ed elettrici – anche nel Segmento C europeo dove le vendite sono in calo da tempo. L’ultima delle circa 12 milioni di Focus prodotte in quasi 30 anni è uscita dagli stabilimenti il 15 novembre. E noi, ne sentiamo già la mancanza…