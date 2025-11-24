Maserati, che annuncio: la notizia più attesa è finalmente arrivata

Una notizia rimette Maserati sul binario giusto. Con questo evento, possono invertire la tendenza preoccupante presa sul mercato.

Non sono stati anni facili per Maserati né tantomeno per il Gruppo Stellantis che ha per le mani una situazione difficile e, a tratti, imbarazzante se pensiamo a che brand rischia di chiudere. Con gli introiti calati in modo del tutto inaccettabile – le prime stime parlano di appena 8.000 unità vendute in tutto il mondo quest’anno – la strategia dell’azienda per recuperare il Tridente va messa in campo il prima possibile.

Vediamo i brand premium di Stellantis che si sono ripresi: prendiamo ad esempio Alfa Romeo, qual è stato il segreto che ha permesso al Biscione di riprendere la giusta strada sul mercato? Sicuramente, l’introduzione di alcuni SUV come Stelvio, Tonale e Junior – e forse un quarto presto in arrivo – che hanno attirato l’attenzione dei clienti. Seguire le tendenze di mercato sembra la soluzione migliore per un marchio che deve fatturare il più possibile.

Proprio tramite un SUV anche Maserati potrebbe porre le basi per un aumento di vendite. Qualcosa di simile è successo anche con Lamborghini – la Urus è la sua auto più venduta – e con Lotus che con la presentazione della prima crossover ossia la Eletre ha riacceso l’attenzione su un brand che stava venendo superato da molti competitor europei. Vediamo l’ultima fatica del Tridente e capiamo come si inserisce in questa strategia in fin dei conti molto intuitiva.

Un SUV per pochi eletti

Nata con il nome in codice M182 nel 2022, la Maserati Grecale è uno dei primi SUV assieme alla Kubang che l’azienda abbia mai studiato. Non ancora baciata dallo stesso successo di Stelvio e Urus principalmente per una ragione di prezzi, secondo vari osservatori, la Grecale torna alla ribalta con un’edizione speciale che, al contrario, punta ad una clientela più abbiente e che cerca di allietare i compratori in cerca di un mezzo molto esclusivo.

Già esteticamente la Grecale Lumina Blu si distingue dal modello base: alla livrea grigia argento della Maserati classica, si contrappone una livrea speciale nota come Night Interaction, composta da due strati metallici che riprende il blu notte, dando un’aria muscolosa ed elegante allo stesso modo al SUV. Sotto il cofano, batte un motore 2.0 ibrido da 250 cavalli per una velocità massima vicina ai 250 chilometri all’ora.

L’auto ha trazione integrale, ADAS di serie e monitor di infotainment per tenere sotto controllo l’intero veicolo in ogni momento oltre a comodi interni per cinque persone in tutto, anche cinque adulti. I sedili sono termoriscaldati e possono essere proposti con la livrea ghiaccio, unica per questo modello. Il prezzo del mezzo dovrebbe aggirarsi sugli 85.200 €: sarà una versione limitata riservata a pochi eletti. Meglio affrettarsi, dunque.