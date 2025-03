BMW Motorrad continua a stupire il mercato motociclistico europeo con l’introduzione di due edizioni speciali pensate per i motociclisti d’oltralpe: la BMW F 900 R Shifter Edition e la BMW F 800 GS Touring Edition. Questi modelli rappresentano l’eccellenza ingegneristica tedesca e dimostrano come tecnologia avanzata e design accattivante possano fondersi per offrire esperienze di guida uniche.

BMW F 900 R Shifter Edition: prestazioni e comfort

La BMW F 900 R Shifter Edition è una naked sportiva che promette prestazioni elevate. Dotata di un motore bicilindrico in linea da 895 cc, questa moto è in grado di erogare fino a 105 CV, con la possibilità di essere depotenziata a 95 CV per i possessori di patente A2. Questa versatilità la rende accessibile a un pubblico più ampio, consentendo anche ai neopatentati di godere di un’esperienza di guida emozionante. La colorazione esclusiva Snapper Rocks Blue conferisce un tocco distintivo, rendendo la moto immediatamente riconoscibile.

Uno degli aspetti più apprezzati della F 900 R è il cambio Shifter Pro, che consente di cambiare marcia senza dover azionare la frizione, migliorando la fluidità e la reattività durante la guida. Inoltre, la posizione di guida è stata ottimizzata per garantire un comfort superiore, rendendo la moto adatta sia per brevi tragitti che per lunghe distanze. Le forcelle telescopiche invertite regolabili, insieme a sistemi di sicurezza all’avanguardia come il Dynamic Traction Control (DTC) e l’ABS Pro, assicurano una guida sicura e controllata anche nelle condizioni più impegnative.

BMW F 800 GS Touring Edition: avventura e versatilità

Per coloro che cercano avventure su strade non asfaltate, la BMW F 800 GS Touring Edition rappresenta un’opzione ideale. Anche questa moto è equipaggiata con il potente motore da 895 cc, configurato per erogare 87 CV e 91 Nm di coppia a 6.750 giri/min. Questo la rende perfetta per affrontare una varietà di terreni, garantendo una velocità massima di 190 km/h. La livrea Lightwhite Uni, insieme a dotazioni pensate per il touring come:

Manopole riscaldate Paramani Fari PRO ad alta intensità Supporti per borse laterali

rende la F 800 GS Touring Edition una compagna ideale per i lunghi viaggi.

Prezzi e disponibilità

I prezzi di partenza per queste due edizioni speciali sono competitivi: la BMW F 900 R parte da 8.500 euro, mentre la F 800 GS Touring è disponibile a partire da 10.425 euro. Entrambi i modelli sono già disponibili presso i concessionari francesi, ma rimane da vedere se BMW deciderà di estendere la disponibilità di questi allestimenti speciali anche ad altri mercati europei, Italia inclusa. Questo potrebbe aprire nuove opportunità per i motociclisti italiani, che storicamente hanno una forte passione per le motociclette BMW.

In un contesto di crescente competitività nel settore delle moto, queste edizioni speciali rappresentano un passo avanti significativo per BMW, che continua a innovare e a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più variegato. Ogni motociclista, sia che preferisca l’adrenalina della naked sportiva o il comfort dell’enduro, trova nella gamma F 900 R e F 800 GS Touring ciò che cerca: prestazioni, sicurezza e un design all’avanguardia.

La BMW F 900 R e la F 800 GS Touring non sono solo moto, ma vere e proprie esperienze di guida. Ogni dettaglio è stato curato per offrire non solo prestazioni, ma anche un’esperienza di comfort e sicurezza. La tecnologia integrata nelle moto, come i sistemi di connettività per smartphone e i pannelli di controllo intuitivi, rendono la guida ancora più coinvolgente. I motociclisti possono facilmente accedere alle informazioni sullo stato della moto, alla navigazione e alle chiamate in arrivo, il tutto senza distrarsi dalla strada.

La BMW F 900 R Shifter Edition e la F 800 GS Touring Edition si pongono quindi come modelli ideali per coloro che desiderano unire l’adrenalina alla praticità. Che si tratti di una gita nel weekend sulle strade panoramiche della Francia o di un’avventura fuoristrada attraverso le Alpi, queste moto offrono tutto il necessario per rendere ogni viaggio memorabile.

Con l’aumento della richiesta di motociclette di alta qualità e prestazioni superiori, BMW Motorrad si mostra pronta a soddisfare le aspettative dei motociclisti più esigenti, continuando a spingere i confini dell’ingegneria motociclistica. Con l’introduzione di questi modelli speciali, la casa bavarese non solo celebra il suo patrimonio, ma guarda anche al futuro, promettendo nuove innovazioni e modelli che continueranno a ispirare e affascinare i motociclisti di tutto il mondo.