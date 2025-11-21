Allarme Ferrari, ultim’ora in F1: annuncio devastante

La stagione della Ferrari in Formula 1 è stata ampiamente inferiore alle aspettative e anche le ultime gare in programma non promettono nulla di buono. Inoltre, è scattato un ulteriore allarme. Tutto quello che c’è da sapere.

Zero vittorie e una serie di prestazioni molto negative. Si può riassumere così la stagione della Ferrari, al momento ferma a un desolante quarto posto in classifica costruttori, dietro all’irraggiungibile McLaren campione del mondo, ma anche alla Mercedes e alla Red Bull. A tre gare dalla fine, l’0biettivo è quello di migliorare questa posizione, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive.

Charles Leclerc è riuscito a conquistare sette podi, mentre Lewis Hamilton è ancora alla caccia del suo ingresso in gara fra i primi tre. A far discutere, inoltre, sono le continue lamentele dei due piloti durante i team radio.

Nelle ultime ore, poi, a far discutere sulla situazione interna del Cavallino Rampante sono state anche le pesanti parole rilasciate da un ex pilota di Formula 1. Chi è stato a pronunciarle? Che cosa ha detto? Tutti i dettagli in merito.

Formula 1, delusione Ferrari: le parole dell’ex pilota sono eloquenti

L’ex pilota ed ex steward FIA Johnny Herbert ha espresso le proprie considerazioni in merito alle ingenti difficoltà della Ferrari in questa stagione. Lo ha fatto durante un podcast della testata ‘The Race ‘Stay on Track‘. L’ex pilota automobilistico britannico ha analizzato il tutto dopo lo sconcertante weekend di Formula 1 del Cavallino Rampante in Brasile, terminato con i due immediati ritiri di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton.

Subito dopo la gara brasiliana, John Elkann aveva invitato i due piloti a parlare di meno e a concentrarsi sulla guida. Una frase che sta facendo parecchio discutere all’interno del circus e non solo.

Johnny Herbert è in totale disaccordo con le parole del presidente della Ferrari: “Penso che il presidente sia stato molto duro. Lewis ha una grande esperienza, ha vinto i mondiali con Mercedes e McLaren e sa come lavorano quei team, in modo molto metodico“.

E ancora: “Credo che quello che dicono i piloti sia giusto. Sono critici nei confronti del team e delle prestazioni della macchina e questo è il loto lavoro. Il fatto che John dica ai piloti di stare zitti non è una cosa positiva, rende le cose un po’ più difficili per loro. Purtroppo il problema è in fabbrica, dove gli ingegneri non sono riusciti a produrre quanto richiesto. Se i piloti avessero avuto la macchina di cui avevano bisogno, non avrebbero fatto quel tipo di commenti“.