Fuoco conquista l’Hyperpole a Monza: la prima pole della 499P Ferrari in WEC è realtà

C’è un momento in cui tutto converge — il pilota, la vettura, il circuito e il peso della storia. Antonio Fuoco lo ha vissuto il 7 novembre 2026 sul tracciato di Monza, quando ha stampato un 1:45.067 nella sessione di Hyperpole per la 6 Ore di Monza, conquistando la pole position per la Ferrari 499P #50 di AF Corse. Un giro che vale doppio: è la prima pole Hypercar di Ferrari a Monza e, soprattutto, la prima pole assoluta nella classe Hypercar per la 499P nel FIA World Endurance Championship. Parliamo di Antonio Fuoco, pole Monza WEC: un risultato che entra di diritto nella piccola grande storia di questa vettura.

Un giro da manuale all’Autodromo di Monza

La sessione di Hyperpole del WEC è un formato che non perdona: pochi minuti, un solo tentativo cronometrato reale, pressione massima. Fuoco ha gestito tutto con una pulizia di guida notevole, portando la Ferrari 499P al limite senza sbavature. Il tempo di 1:45.067 ha fatto il vuoto nella classe Hypercar, posizionando la vettura di AF Corse in prima fila per la gara dell’8 novembre.

Monza, con i suoi lunghi rettilinei e le frenate violente alla Prima Variante e alla Roggia, è un circuito dove la top speed conta quanto il carico aerodinamico. La 499P, configurata per massimizzare la velocità di punta su questo layout, ha risposto in modo preciso alle richieste del pilota italiano. Il risultato non è stato frutto del caso: è la sintesi di un lavoro tecnico meticoloso tra AF Corse e i tecnici Ferrari.

Prima pole storica per la 499P nel WEC Hypercar

Il dato più significativo da sottolineare è questo: fino alla Hyperpole di Monza 2026, la Ferrari 499P non aveva mai conquistato una pole position nella classe Hypercar del FIA WEC. La vettura aveva già scritto pagine importanti nel campionato, ma la qualifica era rimasta un terreno inesplorato sotto il profilo del primato assoluto.

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Fuoco ha colmato questo vuoto in modo definitivo. Prima pole Hypercar per Ferrari a Monza, prima pole in assoluto per la 499P nel WEC: sono due record che si sovrappongono nello stesso giro cronometrato, rendendo questo risultato ancora più denso di significato. Per un pilota italiano, su un circuito italiano, con una vettura italiana — il cerchio simbolico si chiude in modo quasi inevitabile.

È utile ricordare come il sito ufficiale del FIA WEC abbia certificato immediatamente il risultato, confermando la natura storica del giro di Fuoco nella Hyperpole.

Il contesto: finale di stagione WEC 2026

La 6 Ore di Monza 2026 non è una gara qualsiasi: è l’ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026. Chiude una stagione lunga, disputata su circuiti che vanno da Sebring a Fuji, e porta con sé tutto il peso dei titoli ancora in discussione o già assegnati. In questo contesto, la pole di Fuoco assume una rilevanza ulteriore: non è un esercizio di stile a campionato già deciso, ma una prestazione che si inserisce nel finale di un ciclo.

La Ferrari AF Corse porta in gara la 499P con la consapevolezza che si tratta di un momento importante per la storia recente del programma Hypercar del Cavallino Rampante. Il numero #50 sul cofano è quello che Fuoco ha portato in pole: un dettaglio che gli appassionati ricorderanno quando guarderanno indietro a questa stagione.

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Antonio Fuoco: il pilota giusto nel momento giusto

Non è un caso che sia stato Antonio Fuoco a firmare questo giro storico. Il pilota calabrese è cresciuto nel vivaio Ferrari, ha percorso le tappe delle categorie propedeutiche e ha poi trovato nel WEC la sua dimensione naturale. La sua guida è caratterizzata da una smoothness — fluidità di guida — che si adatta particolarmente bene alle vetture Hypercar, dove gestire i picchi di coppia del sistema ibrido è fondamentale quanto la velocità pura.

Su un circuito come Monza, dove ogni decimo conta e gli errori si pagano caro, Fuoco ha dimostrato una maturità tecnica notevole. Il 1:45.067 non è solo un numero: è la prova che il lavoro fatto con AF Corse ha prodotto una sincronizzazione efficace tra pilota, setup e strategia di qualifica.

Cosa significa questa pole per la 499P

La Ferrari 499P ha debuttato nel WEC come progetto ambizioso, con l’obiettivo dichiarato di riportare Ferrari ai vertici dell’endurance mondiale. La pole di Monza 2026 rappresenta un tassello che mancava nel curriculum della vettura: dimostra che la 499P è competitiva non solo sul passo gara — dove ha già mostrato valori importanti — ma anche sulla singola prestazione cronometrata in Hyperpole.

Conquistare la prima pole proprio nell’ultimo round stagionale, sul circuito di casa, con un pilota italiano: è una di quelle coincidenze che il motorsport a volte regala e che rendono certi risultati difficili da dimenticare. La gara dell’8 novembre dirà se Fuoco e la 499P riusciranno a trasformare la pole in vittoria — ma indipendentemente dall’esito della corsa, il giro del 7 novembre è già scritto nella storia del programma Hypercar Ferrari.

Il WEC 2026 si chiude con questa immagine: una Ferrari 499P in pole position a Monza, sotto i colori di AF Corse, con il nome di Antonio Fuoco in cima al foglio dei tempi. Per chi segue l’endurance con passione, è un finale di stagione che lascia il segno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.