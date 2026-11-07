Alex Márquez sotto i ferri dopo il podio in Malesia: cosa è successo al pilota

C’è chi avrebbe aspettato la fine della stagione per mettere mano a un problema fisico che lo tormenta da tempo. Alex Márquez, invece, ha scelto la strada più difficile: stringere i denti fino all’ultimo, salire sul podio del Gran Premio di Malesia di novembre 2026, e poi sottoporsi all’intervento chirurgico alla spalla — rinunciando così al Gran Premio del Qatar. Una scelta che racconta molto del carattere del pilota del Team Gresini Ducati, capace di anteporre il risultato sportivo alla tutela immediata del proprio fisico, salvo poi agire con decisione non appena la gara era archiviata.

Un podio conquistato nonostante tutto

Il Gran Premio di Malesia 2026 resterà nella memoria di Alex Márquez non soltanto per il risultato — un podio strappato in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali — ma per la dimostrazione di carattere che ha rappresentato. Correre con problemi alla spalla in MotoGP non è un dettaglio secondario: la gestione della moto, le frenate al limite, le traiettorie in piega, tutto richiede una forza e una stabilità fisica che un’articolazione compromessa non può garantire pienamente.

Eppure il pilota spagnolo ha portato a termine la gara di Sepang piazzandosi sul podio, dimostrando che la soglia del dolore, in certi corridori, è un parametro che si ridefinisce gara dopo gara. Gresini Ducati schiera da anni piloti con questa mentalità, e Alex ne è diventato uno degli interpreti più coerenti: metodico, solido, capace di estrarre il massimo anche quando il contesto non è ideale.

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L’alex márquez operazione spalla: la decisione dopo Sepang

Subito dopo il Gran Premio di Malesia, Alex Márquez ha annunciato di volersi sottoporre a un intervento chirurgico alla spalla. La notizia ha trovato conferma attraverso i canali ufficiali MotoGP.com, che hanno riportato i piani del pilota per l’operazione. La conseguenza diretta è stata il ritiro dal Gran Premio del Qatar, tappa successiva del calendario MotoGP 2026.

La scelta di operarsi in questo momento della stagione non è banale. Saltare una gara — soprattutto in una fase del campionato potenzialmente ancora aperta o comunque densa di significati sportivi — è una decisione che i piloti prendono solo quando non esistono alternative credibili. Il fatto che Márquez abbia scelto di farlo immediatamente dopo il podio malese suggerisce che il problema alla spalla aveva raggiunto un livello tale da rendere impossibile qualsiasi ulteriore gestione conservativa.

L’intervento chirurgico, quando riguarda un’articolazione come la spalla in un pilota di alto livello, implica generalmente un periodo di recupero e riabilitazione che può variare sensibilmente a seconda dell’entità del danno e della tecnica chirurgica adottata. In questa fase, tuttavia, i dettagli clinici specifici non sono stati comunicati ufficialmente, e sarebbe improprio anticipare tempi o modalità di recupero.

Il valore del podio di Sepang nel contesto Gresini

Per il Team Ducati Gresini, il podio di Alex Márquez in Malesia rappresenta un segnale importante. Il team satellite della Casa di Borgo Panigale ha costruito negli ultimi anni una struttura tecnica e umana capace di competere stabilmente con le formazioni ufficiali, e i risultati di Alex ne sono una conferma concreta.

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Márquez ha dimostrato di saper gestire la Desmosedici in condizioni variabili, adattando il proprio stile di guida alle esigenze della moto e del tracciato. Sepang, con il suo mix di rettilinei veloci, curve lente e asfalto che tende a surriscaldare le gomme, è un circuito che premia la precisione tecnica oltre che la pura velocità. Arrivare sul podio in quelle condizioni — e con una spalla che richiedeva intervento chirurgico — è un risultato che va letto con il giusto peso specifico.

Cosa cambia con il forfait al Qatar

Il ritiro dal Gran Premio del Qatar è la conseguenza diretta dell’alex márquez operazione spalla. Saltare una gara, in termini di punti e di continuità agonistica, è sempre un costo elevato. Il Qatar, peraltro, è un tracciato dove la Desmosedici ha storicamente dimostrato buone prestazioni, il che rende il forfait ancora più pesante dal punto di vista della classifica.

Resta da vedere quanto tempo richiederà il recupero post-operatorio e se Márquez potrà rientrare prima della fine della stagione 2026 o se il Qatar rappresenterà l’ultima gara saltata di un finale di anno già segnato dall’infortunio. Il team Gresini e lo staff medico del pilota seguiranno l’evoluzione della situazione, e qualsiasi aggiornamento ufficiale arriverà attraverso i canali del team o di MotoGP.com.

Quello che è già certo, però, è che Alex Márquez ha scelto di lasciare Sepang con un podio in tasca prima di fermarsi per curarsi. In un paddock dove la gestione degli infortuni è spesso un equilibrio delicato tra coraggio e prudenza, questa scelta racconta esattamente che tipo di corridore sia diventato il più giovane dei fratelli Márquez.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.