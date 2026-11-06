Mercedes W17: il pacchetto di Antonelli arriva a Interlagos con la nuova ala anteriore

La Mercedes W17 continua la sua evoluzione aerodinamica lungo il finale di stagione 2026, e a Interlagos debutta un’ulteriore iterazione della mercedes w17 ala anteriore — un componente che nelle ultime settimane ha rappresentato uno degli assi tecnici più significativi nella progressione della monoposto tedesca. Il nuovo pacchetto, caratterizzato da un flap con corda ridotta rispetto alla specifica precedente, arriva sul circuito brasiliano dopo un percorso di sviluppo che ha attraversato Singapore e Austin, con risultati sempre più incoraggianti.

Una W17 costruita per le regole del 2026

Per comprendere il valore di ogni singolo aggiornamento tecnico portato dalla Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, è necessario inquadrare la vettura nel suo contesto regolamentare. La W17 è la prima monoposto costruita dalla squadra di Brackley in conformità con le regole radicalmente cambiate introdotte nel 2026 — un pacchetto normativo che ha ridisegnato praticamente ogni aspetto delle vetture di Formula 1, dall’aerodinamica alla power unit.

Il risultato è una macchina più piccola, più stretta e più leggera rispetto alla sua predecessora. Ma forse l’elemento più caratterizzante della W17 è l’adozione dell’aerodinamica attiva, con ali anteriori e posteriori mobili che variano il loro profilo in funzione della velocità e delle esigenze di carico. In questo scenario, ogni modifica all’ala anteriore non è mai un intervento isolato: interagisce con l’intero sistema aerodinamico attivo della vettura, rendendo lo sviluppo particolarmente complesso e delicato.

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Il percorso dell’ala anteriore: da Singapore ad Austin

La storia della nuova ala anteriore della Mercedes W17 inizia a Singapore, nell’ottobre 2026, quando Kimi Antonelli ha provato per la prima volta la specifica aggiornata. Il debutto non è stato privo di complicazioni: il giovane pilota italiano ha utilizzato il nuovo componente nella prima sessione di prove libere, salvo poi tornare alla specifica precedente per le qualifiche. Un segnale che il processo di messa a punto richiedeva ancora lavoro, ma non certo un abbandono del progetto.

La svolta è arrivata ad Austin, il 25 ottobre 2026, durante il Gran Premio degli Stati Uniti. Con la nuova ala anteriore montata sulla W17, Antonelli ha conquistato la pole position — un risultato che ha confermato il potenziale del pacchetto aerodinamico aggiornato e ha dato alla squadra la certezza di essere sulla strada giusta. La pole ad Austin non è un dato secondario: il circuito del Circuit of the Americas mette alla prova la vettura su una combinazione di curve lente, medie e veloci che richiede un equilibrio aerodinamico preciso.

Interlagos: il flap con corda più corta

A Interlagos, la Mercedes porta un’ulteriore evoluzione della stessa filosofia. Il dato tecnico confermato riguarda l’ultimo flap dell’ala anteriore, che presenta una corda più corta rispetto alle specifiche precedenti. Si tratta di una modifica geometrica apparentemente sottile, ma con implicazioni aerodinamiche concrete.

Una corda ridotta sull’ultimo flap comporta generalmente una minore resistenza aerodinamica nella zona interessata, con effetti sul bilanciamento del carico sull’asse anteriore. In un circuito come Interlagos — caratterizzato da un rettilineo principale significativo e da curve di media velocità che richiedono una buona trazione in uscita — la capacità di modulare il carico anteriore può fare la differenza sia sul giro secco in qualifica sia sulla gestione delle gomme in gara.

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È importante distinguere tra il componente testato e quello effettivamente utilizzato in gara: come insegna l’esperienza di Singapore, la Mercedes valuterà i dati raccolti nelle prove libere prima di confermare quale specifica scenderà in pista per le sessioni decisive.

Antonelli e lo sviluppo tecnico della W17

Il ruolo di Kimi Antonelli nel processo di sviluppo della W17 è diventato sempre più centrale nel corso della stagione. Il pilota italiano ha dimostrato la capacità di fornire un feedback tecnico affidabile, contribuendo a orientare le scelte degli ingegneri di Brackley. La pole position ad Austin con la nuova mercedes w17 ala anteriore rappresenta una validazione concreta del lavoro congiunto tra il pilota e il reparto tecnico.

Per approfondire le caratteristiche tecniche della W17 nella sua configurazione base, Mercedes-AMG ha pubblicato una scheda tecnica ufficiale della vettura che illustra le principali caratteristiche del progetto 2026.

Il finale di stagione si preannuncia come un banco di prova importante non solo per i risultati in pista, ma anche per consolidare le conoscenze tecniche che alimenteranno lo sviluppo della vettura 2027. Ogni aggiornamento portato a Interlagos — compresa questa nuova variante dell’ala anteriore — è anche un tassello del puzzle che la Mercedes sta costruendo per il futuro. Il percorso che ha portato dal debutto incerto di Singapore alla pole di Austin suggerisce che la direzione imboccata dal reparto tecnico sia quella giusta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.