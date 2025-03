L’Aprilia RS 660 si appresta a fare il suo debutto nel 2025 con una serie di aggiornamenti significativi che promettono di elevare l’esperienza di guida a nuovi livelli. Con una potenza di 105 cavalli e un peso di soli 183 kg, questa moto sportiva di media cilindrata si afferma come un punto di riferimento nel suo segmento. La storica casa di Noale, conosciuta per la sua tradizione racing e la qualità delle sue moto, ha rinnovato il modello RS 660 e la versione Factory, introducendo nuove colorazioni e un design più aggressivo.

design e aerodinamica rinnovati

Il cuore pulsante della RS 660 rimane invariato, ma gli aggiornamenti stilistici e tecnologici sono notevoli. L’estetica della moto è stata completamente rivista, con un nuovo design aerodinamico caratterizzato dall’introduzione di winglets. Questi elementi non solo conferiscono un aspetto più sportivo, ma migliorano anche la stabilità e l’aderenza della moto in curva. Sviluppati in linea con le tecnologie delle competizioni, i winglets dimostrano l’impegno di Aprilia nel trasferire il know-how dalle piste alla strada.

Le nuove livree, Venom Yellow e Blue Marlin, arricchiscono ulteriormente l’aspetto della RS 660, offrendo opzioni accattivanti per i motociclisti che desiderano esprimere la propria personalità. Queste colorazioni non solo attirano l’attenzione, ma riflettono anche l’anima sportiva e il DNA racing di Aprilia, rendendo ogni esemplare unico.

tecnologia all’avanguardia

Sotto la carena, l’elettronica all’avanguardia della RS 660 include funzioni innovative come il launch control, che consente partenze più rapide e controllate. Il display TFT a colori di ultima generazione fornisce al pilota tutte le informazioni necessarie in tempo reale, migliorando l’esperienza di guida con un’interfaccia intuitiva e facilmente leggibile.

Per coloro che cercano il massimo delle prestazioni, Aprilia offre la versione RS 660 Factory, il modello top di gamma. Con un prezzo di partenza di 13.999 euro, la Factory si distingue per le sue sospensioni Öhlins completamente regolabili, che permettono un livello di personalizzazione superiore rispetto alla versione standard. Inoltre, la grafica esclusiva della Factory enfatizza il suo spirito racing, rendendola un’opzione irresistibile per gli appassionati di moto sportive.

prestazioni e sicurezza

L’attenzione ai dettagli è uno dei punti di forza di Aprilia. Ogni componente della RS 660 e della RS 660 Factory è progettato per garantire prestazioni eccellenti sia su strada che in pista. Le nuove moto sono equipaggiate con un sistema di frenata avanzato, che include:

Pinze radiali Dischi freno di grande diametro

Questi elementi garantiscono una potenza di arresto eccezionale e una modulabilità precisa, fondamentale per i motociclisti che affrontano tratti tortuosi o circuiti.

Le novità non si fermano qui. Il motore della RS 660 è progettato per offrire una potenza lineare e una risposta pronta, rendendolo ideale per chi cerca un mix di prestazioni e facilità di utilizzo. La posizione di guida ergonomica è studiata per garantire comfort anche nei lunghi tragitti, mentre la leggerezza della moto consente di affrontare con agilità anche le curve più impegnative.

I nuovi modelli di Aprilia saranno disponibili nei concessionari a partire da marzo 2025, rappresentando un ulteriore passo avanti nell’evoluzione delle moto sportive di media cilindrata. Con la combinazione di tecnologia avanzata, alte prestazioni e un design accattivante, la RS 660 e la sua versione Factory promettono di soddisfare anche i motociclisti più esigenti.

In un mercato in continua evoluzione, Aprilia dimostra di avere una visione chiara e ambiziosa, puntando a mantenere la sua posizione di leader nel segmento delle moto sportive. Le nuove RS 660 e RS 660 Factory non solo riflettono l’eredità racing della casa, ma rappresentano anche il futuro delle moto di media cilindrata, pronte a conquistare le strade e le piste di tutto il mondo. Con un mix di tradizione e innovazione, Aprilia si conferma come un marchio di riferimento per gli appassionati delle due ruote, offrendo modelli che non deludono mai le aspettative.