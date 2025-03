L’attesa per la Bosch eMTB Challenge 2025 è palpabile tra gli appassionati di mountain bike elettriche. Questo evento, che si è affermato negli anni come uno dei punti di riferimento per i rider di eMTB, presenta quest’anno una formula innovativa e una nuova categoria dedicata ai professionisti, promettendo emozioni e sfide senza precedenti. Con un montepremi che arriva fino a 3.000 euro, la competizione si preannuncia come un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote.

Percorsi e tappe emozionanti

La manifestazione si articolerà su quattro tappe principali, ognuna delle quali offrirà circa 35 chilometri di adrenalina pura e un dislivello di 1.000 metri. Le località, scelte per le loro caratteristiche naturali e tecniche, includono alcune delle destinazioni più amate dai ciclisti:

Riva del Garda Willingen Verbier Girona (nuova meta)

Girona, con i suoi paesaggi mozzafiato e i percorsi tecnicamente stimolanti, offrirà un’esperienza unica ai partecipanti, rendendo ogni tappa un’avventura da ricordare.

Iscrizioni e categorie

Le iscrizioni per l’evento sono già aperte sul portale web di Bosch eBike Systems, ma è importante affrettarsi, poiché i posti disponibili sono limitati e la domanda è alta. La competizione manterrà le categorie tradizionali “Amateur” e “Advanced”, ma la vera novità è l’introduzione della categoria “Pro”, dedicata ai rider professionisti e agli atleti più ambiziosi. Questa nuova sezione prevede sette tappe totali, di cui due progettate per essere particolarmente impegnative, testando le abilità tecniche e la resistenza dei partecipanti.

La Pro Series e i premi

La Pro Series si distingue per il suo formato competitivo, dove la classifica finale sarà determinata dalla somma dei tempi di tutte le prove. I premi per i vincitori sono sostanziali:

1° classificato: 3.000 euro

2° classificato: 2.000 euro

3° classificato: 1.000 euro

La competizione richiede non solo una buona preparazione fisica, ma anche una strategia efficace nella gestione della batteria, essendo i percorsi cronometrati sia in salita che in discesa. Gli atleti dovranno affrontare le prove senza la possibilità di allenarsi sui tracciati, rendendo ogni gara un autentico test di abilità e intuito.

Per facilitare la navigazione durante l’evento, gli organizzatori forniranno file GPX, compatibili con smartphone, display delle eBike e ciclocomputer dedicati. Questo elemento tecnologico permetterà ai partecipanti di orientarsi facilmente e di concentrarsi sulla performance, migliorando l’esperienza complessiva.

La Bosch eMTB Challenge non è solo una competizione, ma un’opportunità per instaurare nuove amicizie, condividere esperienze e celebrare la cultura della mountain bike. I partecipanti avranno l’occasione di scoprire paesaggi unici, affrontare sfide emozionanti e respirare l’aria fresca della natura, tutto mentre competono per il titolo di campione.

In sintesi, la Bosch eMTB Challenge 2025 si presenta come un evento che unisce adrenalina, competizione e passione, promettendo di incantare tutti gli appassionati di mountain bike elettriche. Con percorsi progettati per sfidare anche i rider più esperti, un montepremi attrattivo e un forte impegno verso la comunità e la sostenibilità, l’edizione di quest’anno si preannuncia come un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che decideranno di partecipare. Le aspettative sono alte, e il mondo delle eMTB è pronto a vivere un’altra straordinaria avventura.