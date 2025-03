Nel panorama delle station wagon, Audi e BMW si sfidano con modelli che vanno oltre il semplice concetto di “giardinette”, rappresentando simboli di eleganza, comfort e prestazioni. L’Audi A6 Avant e la BMW Serie 5 Touring sono progettate per clienti che viaggiano frequentemente, sia per affari che per piacere, e desiderano non solo un’auto spaziosa, ma anche un’esperienza di guida che soddisfi le loro aspettative di lusso.

Design: eleganza vs. sportività

L’Audi A6 Avant e la BMW Serie 5 Touring presentano due interpretazioni distintive del concetto di station wagon premium. L’Audi si distingue per il suo profilo snodato e il frontale basso, esprimendo un senso di eleganza e dinamicità. La calandra “single frame” e i fari sottili contribuiscono a creare un’immagine moderna e sofisticata. Al contrario, la BMW Serie 5 Touring comunica potenza muscolare, accentuata dalla calandra a doppio rene orizzontale e dai fari a forma di L. Entrambe le vetture presentano fiancate pulite e maniglie a filo carrozzeria, ma l’Audi ha un montante posteriore più inclinato, suggerendo una maggiore aerodinamicità.

Dimensioni: chi offre di più?

Quando si analizzano le dimensioni, la BMW Serie 5 Touring prevale con una lunghezza di 5.060 mm, superando di poco i 5 metri. L’Audi A6 Avant, invece, misura 4.990 mm. Le differenze diventano più sottili in termini di larghezza, con la Touring che misura 1.900 mm rispetto ai 1.897 mm dell’Avant. Tuttavia, la BMW vanta un passo di 2.995 mm, conferendole un vantaggio di oltre 7 cm rispetto ai 2.923 mm dell’Audi. Questo si traduce in un bagagliaio più ampio: la Serie 5 offre 520 litri di capacità, mentre l’Audi A6 Avant si limita a 466 litri. Entrambe le auto hanno serbatoi di carburante uguali, da 60 litri, un aspetto importante per chi affronta lunghi viaggi.

Interni: tecnologia e comfort

All’interno, sia l’Audi A6 Avant che la BMW Serie 5 Touring adottano un approccio minimalista, riducendo al minimo l’uso di pulsanti fisici. L’Audi si distingue per il suo “palcoscenico digitale”, con un cruscotto di 11,9 pollici e uno schermo centrale di 14,5 pollici, affiancato da un ulteriore display da 10,9 pollici per il passeggero nelle versioni più ricche. La BMW, pur mantenendo un design elegante, offre uno schermo di 12,3 pollici per il cruscotto e uno centrale di 14,9 pollici. Entrambi gli interni sono rifiniti con materiali di alta qualità, garantendo un’atmosfera di lusso e comfort per tutti i passeggeri.

Motori: potenza e tecnologia

La gamma di motori rappresenta un altro aspetto distintivo tra le due vetture. La BMW Serie 5 Touring offre una scelta più ampia di motorizzazioni, con varianti plug-in in arrivo e motori mild hybrid a 48 volt. Le opzioni includono:

4 cilindri 2.0 TDI da 204 CV V6 3.0 TFSI da 367 CV per l’Audi Motori che spaziano dal 4 cilindri 2.0 da 197 CV al potente 6 cilindri 3.0 della 540d da 303 CV per la BMW La M5 Touring con un sistema ibrido ricaricabile che eroga 727 CV

In termini di veicoli elettrici, entrambe le case offrono versioni a zero emissioni: l’Audi A6 Avant e-tron e la BMW i5, con l’Audi che vanta una maggiore autonomia, raggiungendo fino a 720 km.

Prezzi: quale offre di più?

Dal punto di vista economico, l’Audi A6 Avant presenta un prezzo d’attacco più competitivo. Il modello con motore turbodiesel e trazione anteriore parte da 69.350 euro, mentre la BMW 520d sDrive inizia da 71.800 euro. Anche le versioni più potenti dell’Audi si rivelano più abbordabili rispetto alla concorrenza bavarese, con l’A6 Avant TDI che risulta meno costoso rispetto alle versioni equivalenti della Serie 5 Touring. Questo rappresenta un elemento cruciale per i consumatori che cercano un equilibrio tra prestazioni, lusso e prezzo.

In conclusione, sia l’Audi A6 Avant che la BMW Serie 5 Touring offrono una combinazione vincente di spazio, lusso e prestazioni. La scelta tra le due dipenderà dalle preferenze personali in termini di design, motorizzazione e caratteristiche specifiche, ma entrambe rappresentano il meglio della tradizione automobilistica tedesca. La sfida tra questi due giganti delle station wagon è più viva che mai, e gli appassionati sono pronti a scoprire quale delle due vetture avrà la meglio.