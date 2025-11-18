“Auto elettriche un suicidio”: scatta l’allarme, è spaventoso

La crisi dell’automotive in Italia e nel Vecchio Continente sarebbe dovuta alla scelta di puntare quasi tutto sull’elettrico. Questo il parere di un noto imprenditore e dirigente d’azienda italiana. Ecco di chi si tratta e che cosa ha detto di preciso.

Le vetture elettriche sono modelli che si servono esclusivamente di motori elettrici e di batterie ricaricabili per la normale circolazione in strada. Queste auto producono zero emissioni e sono state scelte da diversi anni a questa parte per ridurre l’inquinamento ambientale, compreso quello acustico. Tutti i principali marchi automobilistici ormai propongono, all’interno della propria gamma, tutti i nuovi veicoli commercializzati anche in versione del tutto elettrica, oltre alle motorizzazioni endotermiche e ibride.

L’Unione Europea, inoltre, si sta muovendo verso una scelta drastica, vale a dire quella della totale mobilità elettrica a partire dal 2035. Da questa data, infatti, le auto a versione endotermica non dovrebbero essere più vendute. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un possibile slittamento almeno fino al 2040. Al netto di quale sia la data ufficiale, quel che appare certo è che in futuro la mobilità dovrebbe essere del tutto elettrica.

Una scelta che non convince assolutamente tutti. Le ultime pesanti dichiarazioni sull’elettrico provengono da uno dei più noti imprenditori e dirigenti d’azienda del nostro Paese. Ci riferiamo a Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli. Che cosa ha detto sull’elettrico? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Marco Tronchetti Provera duro sulle auto elettriche: parole molto pesanti

Per Marco Tronchetti Provera la scelta europea di puntare tutto sull’elettrico risulta controproducente. Ha definito il tutto come un vero e proprio “suicidio“, dal momento che il Vecchio Continente non avrebbe la capacità produttiva che ha l’Asia per questa nuova tecnologia.

Queste le parole di Tronchetti Provera a riguardo: “Il mondo dell’auto deve ripensarsi, c’è ancora una grande qualità europea ed italiana, invece l’errore fatto è stato dare questa partita già persa anziché credere per davvero ad esempio all’ibrido o alla combustione interna con combustibili alternativi“.

Per l’imprenditore sarà fondamentale in futuro non diventare schiavi della mobilità elettrica. Queste le altre dichiarazioni in tal senso: “Noi abbiamo bisogno di un mondo automotive positivo intorno a noi. Noi abbiamo bisogno di chiarezza per gestire le situazioni, la volatilità che crea incertezze è la cosa peggiore, se invece i dazi si riescono a stabilizzare – ci piacciano o no – ma dovremo conviverci“.