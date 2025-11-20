Auto usate che sembrano nuove su Amazon: scegli la più adatta a te

Il mercato delle auto usate potrebbe subire un’impennata nel corso dei prossimi mesi. Il motivo? La partnership dei concessionari con Amazon. Ecco tutto quello che c’è da sapere su una possibile rivoluzione in arrivo.

Amazon e tutto il mondo dell’e-commerce, nel corso degli ultimi anni, ha letteralmente rivoluzionato il mondo. Per mezzo di questa tecnologia, infatti, chiunque può acquistare qualsiasi cosa (o quasi) direttamente dallo schermo del proprio smartphone o del proprio computer. Una rivoluzione partita inizialmente in sordina, ma che poi si è diffusa a macchia d’olio, cambiando letteralmente il mondo.

In questo articolo non vogliamo parlare in generale della rivoluzione culturale e pratica apportata da Amazon, dal web, dall’e-commerce e da tutto il mondo digitale, bensì informare i nostri lettori su una possibilità davvero storica che sta per arrivare.

Il mercato delle auto usate in tutto il mondo si conferma anno dopo anno una realtà sempre più solida. Restando in ambito italiano, tale mercato nel corso del 2024 ha generato un valore di mercato complessivo di quasi 11 miliardi di euro. E anche i dati del 2025 sono ampiamente positivi.

Quello che potrebbe succedere a breve, poi, potrebbe dare ulteriore spinta al mercato delle auto usate. Esse, infatti, potrebbero essere acquistate direttamente su Amazon. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito alle prime notizie di questo importante cambiamento in atto.

Auto usate in vendita su Amazon: al via una vera e propria rivoluzione

La rivoluzione che sta per partire la si deve alla recente collaborazione fra Amazon, la più grande azienda mondiale di e-commerce, e la casa automobilistica americana Ford. Per mezzo di questa nuova partnership, i potenziali acquirenti possono cercare ed eventualmente comprare auto usate direttamente sulla piattaforma di e-commerce più visitata al mondo.

Un’esperienza di acquisto maggiormente pratica, comoda e fluida. Ford, dunque, ha iniziato a concedere agli utenti di acquistare macchine di seconda mano grazie alla presenza di concessionari partecipanti tramite Amazon.

Questo programma è, come ovvio che sia, sperimentale. Al momento esso è stato attivato solo in alcune città specifiche degli Stati Uniti d’America, vale a dire Seattle, Los Angeles e Dallas. Inoltre, almeno all’inizio esso si concentrerà solo sulla vendita di auto usate certificate. In pratica, sarà possibile eseguire l’operazione in totale sicurezza, grazie a garanzie specifiche e a rigorosi controlli qualitativi.

Sarebbero già quasi 200 i concessionari interessati a questo nuovo programma. Di questi, sono già 20 i concessionari pronti a lanciare subito le vendite di auto usate su Amazon.