La CFMoto 700MT ADV è finalmente arrivata sul mercato, pronta a conquistare gli appassionati di motociclismo con un’offerta che combina perfettamente stile, prestazioni e versatilità. Presentata al Salone di Milano, questa crossover si propone come una delle proposte più interessanti del marchio cinese, noto per il suo approccio innovativo e per la qualità dei suoi veicoli. Con un motore robusto e un design accattivante, la 700MT ADV rappresenta una nuova frontiera nel segmento delle moto crossover.

Design e caratteristiche tecniche

Il design della CFMoto 700MT ADV è un mix di funzionalità e appeal estetico, ispirato alla sorella maggiore, la 800MT. Tuttavia, la 700MT ADV si distingue per i suoi dettagli specifici che ne enfatizzano la vocazione off-road. La carenatura protettiva e un cupolino aggressivo non solo conferiscono un aspetto decisamente grintoso, ma offrono anche una protezione efficace contro le intemperie e il vento, elementi essenziali per chi ama viaggiare su lunghe distanze.

Uno dei tratti distintivi di questa moto è il “becco” prominente, che non solo contribuisce all’aspetto audace, ma migliora anche l’aerodinamica. Gli accessori come i paramani, le protezioni paracolpi e gli attacchi per borse rendono la 700MT ADV ideale per avventure su strade sterrate e fuoristrada leggero. Questo modello è disponibile in due versioni:

700MT standard: pensata per un utilizzo prevalentemente stradale. 700MT ADV: porta il concetto di avventura a un nuovo livello.

Motore e prestazioni

Entrambe le versioni della CFMoto 700MT sono alimentate da un motore bicilindrico parallelo CFMoto 283MU, che eroga 66,7 CV e 60 Nm di coppia. Questa potenza assicura un’erogazione fluida e progressiva, adatta tanto per il traffico urbano quanto per le gite fuori porta. La velocità massima dichiarata di 185 km/h rende la 700MT ADV una moto capace di affrontare anche i percorsi più impegnativi senza mai compromettere il comfort di guida.

Con un consumo di 21 km/l, questa crossover si dimostra anche efficiente dal punto di vista dei consumi, un aspetto fondamentale per chi prevede di percorrere lunghe distanze e di esplorare nuovi orizzonti. Il cambio a sei marce, unito a una frizione multidisco in bagno d’olio con sistema antisaltellamento, garantisce una guida fluida e reattiva, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole.

Ciclistica e comfort

La ciclistica della CFMoto 700MT ADV è costruita attorno a un telaio a traliccio in acciaio, offrendo robustezza e stabilità. La sospensione posteriore a monoammortizzatore regolabile e la forcella a steli rovesciati da 43 mm di diametro assicurano una gestione ottimale delle asperità del terreno, sia su strada che su sterrato. I freni sono di alto livello, con due dischi anteriori da 300 mm e un disco posteriore da 240 mm, tutti gestiti da un sistema ABS a doppio canale, per garantire sicurezza in ogni situazione.

Le ruote da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore sono progettate per affrontare terreni misti, assicurando stabilità e comfort. Questo aspetto è particolarmente importante per i motociclisti che desiderano avventurarsi su percorsi meno battuti senza compromettere la manovrabilità e la sicurezza del veicolo.

Connettività e tecnologia

Un altro punto di forza della CFMoto 700MT ADV è la sua dotazione tecnologica. La strumentazione digitale TFT da 5 pollici è un elemento che non può passare inosservato. Essa integra la connettività Bluetooth, permettendo ai motociclisti di collegare caschi e smartphone per una guida più sicura e piacevole. Questa funzione è particolarmente utile per rimanere connessi durante i viaggi, accedendo facilmente a informazioni come la navigazione GPS e i messaggi senza distrazioni.

La 700MT ADV è disponibile a un prezzo di 6.690 euro, mentre la versione standard 700MT è proposta a 6.390 euro. Entrambe le varianti offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendo la CFMoto 700MT ADV una scelta allettante per chi cerca una moto versatile e pronta per l’avventura, senza compromettere il budget.

Con la CFMoto 700MT ADV, il marchio cinese si afferma sempre di più nel panorama motociclistico internazionale. Questo modello è destinato a conquistare il cuore di molti motociclisti, grazie alla sua combinazione di prestazioni, comfort e un design che non passa inosservato. Che si tratti di esplorare nuovi sentieri o di affrontare lunghi viaggi su strada, la 700MT ADV si propone come una compagna di viaggio ideale per gli avventurieri moderni.