Dopo un periodo di incertezze e fluttuazioni, il mercato automobilistico europeo mostra segni di recupero nel mese di dicembre 2024. Con un totale di 910.505 immatricolazioni, il segmento automobilistico ha registrato una crescita del 5,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questa ripresa arriva dopo un calo significativo nel mese di novembre, segnalando un possibile miglioramento della fiducia dei consumatori e una ripresa della domanda di veicoli.

Nel complesso, l’anno 2024 si chiude con un consuntivo di 10.632.381 auto nuove immatricolate in Europa, un risultato praticamente in linea con il 2023, quando erano state registrate 10.548.165 unità, con un incremento complessivo dello 0,8%. Questo dato suggerisce che, nonostante le sfide economiche e le fluttuazioni nei prezzi delle materie prime, il mercato automobilistico ha trovato un equilibrio che potrebbe favorire una ripresa più sostenuta nei prossimi anni.

Tipologie di alimentazione: un panorama variegato

Un’analisi delle tipologie di alimentazione delle vetture immatricolate a dicembre 2024 rivela che le auto ibride sono le più popolari, con una quota del 33,6%. Le auto a benzina seguono, con una quota del 29,6%, mentre le elettriche si attestano al 15,9%. Tuttavia, le immatricolazioni delle auto elettriche hanno subito una flessione del 10,2%, scendendo a 144.367 unità. Questo calo è stato principalmente influenzato da una diminuzione significativa delle immatricolazioni in mercati chiave come la Germania e la Francia, dove si sono registrati decrementi rispettivamente del 38,6% e del 20,7%. Di conseguenza, il volume complessivo del mercato delle auto elettriche ha visto una diminuzione del 5,9% per l’intero 2024 rispetto all’anno precedente.

Le auto diesel, nonostante un calo generale nel mercato, conservano una quota del 9,8%, mentre le ibride plug-in (PHEV) si fermano all’8,3%. Questo trend riflette una crescente preferenza per veicoli più sostenibili, anche se le difficoltà economiche e l’incertezza riguardo ai sussidi per le auto elettriche potrebbero aver influenzato le decisioni di acquisto.

Nel consuntivo del 2024, le auto a benzina si confermano come le più vendute, con una quota del 33,3%, corrispondente a 3.542.755 unità, nonostante una diminuzione del 4,8% rispetto al 2023. Le ibride (HEV) mostrano invece una crescita significativa, raggiungendo il 30,9% e 3.288.862 immatricolazioni, un incremento del 20,9%. Le auto elettriche, purtroppo, hanno registrato una quota del 13,6%, con 1.477.934 unità, segnando un calo del 5,9%, che potrebbe suggerire la necessità di incentivare ulteriormente l’adozione di veicoli a zero emissioni.

I principali costruttori: dinamiche di mercato

Nel panorama automobilistico europeo, il Gruppo Volkswagen si conferma leader nel mese di dicembre 2024, con 239.840 immatricolazioni, segnando un incremento del 5,9% rispetto a dicembre 2023. Per l’intero anno, il Gruppo ha registrato una crescita del 3,2%, con un totale di 2.851.451 unità immatricolate. Tra i marchi del gruppo, Skoda ha visto il maggior incremento con un +13,6%, seguito da Porsche con un impressionante +15,3% (80.340 unità immatricolate) e Cupra con un +10,3%. Tuttavia, Seat ha registrato una flessione del 9,4%, evidenziando le sfide che alcuni marchi stanno affrontando.

Stellantis, al secondo posto, continua a mostrare segni di debolezza, con un calo del 7,3% nel mese di dicembre, per un totale di 111.482 vetture immatricolate. L’intero anno ha visto una diminuzione del 7,2%, con 1.742.073 vetture. I marchi del gruppo hanno tutti registrato perdite, con Lancia che ha visto la flessione più significativa al -27,2%, seguita da Fiat (-20,8%), DS (-20%) e Alfa Romeo (-9,8%).

Il Gruppo Renault ha chiuso dicembre con 120.276 auto immatricolate, registrando una crescita del 16,4% e un totale di 1.173.762 unità per l’intero anno, con un incremento dell’1,9%. Un altro attore significativo è il Gruppo Toyota, che ha mostrato risultati eccellenti sia a dicembre, con 77.068 auto (+31,1%), sia per l’intero 2024, con 856.654 unità (+17,5%). Anche Honda ha visto buone performance, con 3.136 auto a dicembre e 39.989 nel 2024 (+21,5%), mentre Volvo ha riportato una crescita del 28% con 282.087 vetture immatricolate.

In sintesi, il mercato automobilistico europeo sta attraversando una fase di transizione, con segni di ripresa e una crescente diversificazione nelle scelte di alimentazione. Le dinamiche tra i vari costruttori evidenziano un panorama competitivo in evoluzione, richiedendo attenzione da parte dei produttori per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e alle sfide ambientali.