La Dacia Sandero ha conquistato il mercato automobilistico europeo, diventando l’auto più venduta nel 2024. Questo successo non è solo il risultato di un design accattivante e di una qualità costruttiva elevata, ma anche della capacità del modello di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento al rapporto qualità-prezzo. La Sandero si distingue per la sua versatilità, offrendo diverse dotazioni e allestimenti, rendendola una scelta ideale sia per chi cerca un veicolo economico sia per chi desidera un’auto più sofisticata.

Design e dimensioni

La Dacia Sandero Streetway si caratterizza per le sue dimensioni generose: lunga 409 cm e larga 185 cm, offre un bagagliaio con capacità di 406 litri, che può arrivare a 1.186 litri con i sedili abbattuti. Il design della carrozzeria, sebbene non particolarmente originale, è apprezzato per le sue proporzioni equilibrate e per un frontale affilato. Il posteriore, con passaruota bombati, conferisce un aspetto robusto e dinamico.

La Dacia Sandero Stepway, invece, si distingue per il suo look ispirato al mondo SUV, con barre sul tetto e un’altezza da terra di 20,1 cm, rendendola ideale per chi desidera un veicolo versatile, capace di affrontare anche percorsi non asfaltati.

Motorizzazioni

La gamma motori della Dacia Sandero è ampia e adatta a diverse esigenze. Per la Streetway, le opzioni includono:

Motore 1.0 benzina SCe da 65 CV Motore 1.0 TCe turbo benzina da 90 CV Versione bifuel benzina-GPL da 101 CV

Particolarmente interessante è la versione bifuel, che offre costi di gestione ridotti e un’affidabilità elevata. Per la Stepway, le opzioni di motore comprendono il 1.0 TCe da 90 e 110 CV, oltre alla versione bifuel. La scelta del motore turbo è consigliata per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, con un’efficienza di circa 5,3 litri per 100 km.

Allestimenti disponibili

La Dacia Sandero è disponibile in cinque allestimenti: Essential, Expression, Journey, Extreme ed Extreme Up. Ogni allestimento offre un diverso livello di dotazione, permettendo agli acquirenti di scegliere in base alle proprie preferenze.

Essential: Questo allestimento di base include i dispositivi ADAS obbligatori, sensori di parcheggio posteriori e copricerchi in acciaio da 15”. È ideale per chi cerca un’auto funzionale senza fronzoli. Expression: Considerato l’allestimento più equilibrato, include un sistema multimediale con display touchscreen da 8”, strumentazione digitale da 3,5”, specchietti regolabili elettricamente e alzacristalli elettrici. Rappresenta un ottimo compromesso tra prezzo e dotazioni. Journey ed Extreme: Specifici per Streetway e Stepway, offrono cerchi in lega da 16” e importanti dotazioni di sicurezza come l’allerta dell’angolo cieco. La versione con cambio automatico CVT è disponibile per chi cerca un comfort maggiore. Extreme Up: Il top di gamma, con dotazioni avanzate come il navigatore Media Nav da 8”, freno a mano elettrico e sensori di parcheggio anteriori. Ideale per chi desidera un veicolo con tecnologie moderne.

La scelta dell’allestimento giusto per la Dacia Sandero dipende dalle esigenze individuali di ciascun automobilista. Con una gamma così ampia di opzioni e dotazioni, la Sandero si propone come una delle scelte più versatili e convenienti nel panorama automobilistico europeo.