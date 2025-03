La tensione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea sta raggiungendo nuovi picchi, con un impatto diretto e significativo sul settore motociclistico. A partire dal 2025, l’Unione Europea impone un dazio del 50% sulle importazioni di motociclette americane con cilindrata superiore ai 500cc. Questa decisione rappresenta una risposta ai dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio europei, introdotti dagli Stati Uniti nel 2018, nell’ambito di un contesto di crescente protezionismo e rivalità commerciale.

Impatti sull’industria motociclistica

La mossa dell’UE è stata accolta con preoccupazione non solo dai produttori americani, ma anche da quelli europei, che temono ripercussioni sull’intera industria motociclistica. Antonio Perlot, Segretario Generale dell’ACEM (Associazione Europea dei Costruttori di Motociclette), ha espresso il suo rammarico riguardo a questa decisione, sottolineando che le motociclette non dovrebbero diventare vittime di conflitti commerciali più ampi. Tale escalation potrebbe avere conseguenze disastrose per l’economia e l’occupazione in entrambe le sponde dell’Atlantico.

L’industria motociclistica è una parte integrante dell’economia europea, con milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. Le aziende produttrici non solo producono motociclette, ma contribuiscono anche a un ampio ecosistema di fornitori, distributori e rivenditori. L’imposizione di dazi elevati potrebbe quindi portare a:

Aumento dei prezzi per i consumatori. Riduzione della domanda di motociclette. Diminuzione della produzione e dei posti di lavoro.

Possibili estensioni dei dazi

Uno degli aspetti più preoccupanti è la possibilità che i dazi possano estendersi anche alle motociclette con cilindrata inferiore ai 500cc e ai modelli elettrici. Questo ampliamento potrebbe colpire in modo particolare i produttori americani come Harley-Davidson, che già affrontano sfide significative nel mercato globale. La riduzione dell’accesso al mercato europeo, uno dei più importanti per le moto, rappresenta un rischio concreto per la loro attività.

Le richieste di soluzioni negoziate per evitare danni irreparabili si fanno sempre più forti. Perlot ha dichiarato: “Nessuno vince nelle guerre commerciali,” evidenziando l’urgenza di un dialogo costruttivo tra le parti per preservare le relazioni transatlantiche e garantire un commercio equo. L’ACEM è determinata a escludere le motociclette da questo conflitto, sottolineando la necessità di salvaguardare un settore che rappresenta un pilastro economico per entrambe le regioni.

Impatti sui consumatori e sul mercato

L’industria statunitense delle motociclette non è da meno nel far sentire la propria voce. I produttori americani sono preoccupati per il calo delle vendite in Europa, un mercato in cui le motociclette hanno sempre avuto una forte presenza. La Harley-Davidson, ad esempio, ha già registrato un calo delle vendite in Europa negli ultimi anni, complicato dalla pandemia e dal cambiamento delle abitudini di consumo. L’introduzione di dazi elevati potrebbe aggravare ulteriormente questa situazione, spingendo i produttori a riconsiderare le loro strategie di mercato.

Inoltre, il settore delle motociclette elettriche, che sta vivendo una crescita esponenziale, potrebbe subire una battuta d’arresto. Le normative europee stanno spingendo verso una maggiore sostenibilità, e i produttori di moto elettriche americani potrebbero avere difficoltà a competere in un mercato già competitivo, se dovessero affrontare dazi così elevati.

Un’altra questione da considerare è come questi dazi influenzeranno i consumatori europei. Con l’aumento dei prezzi delle motociclette americane, molti appassionati potrebbero essere costretti a riconsiderare le loro scelte d’acquisto. Questo potrebbe portare a un aumento della domanda di motociclette prodotte localmente o da altri produttori non statunitensi, alterando ulteriormente il panorama competitivo del mercato europeo.

In definitiva, la situazione attuale rappresenta una sfida significativa per l’industria motociclistica sia negli Stati Uniti che in Europa. La necessità di un dialogo e di un approccio collaborativo è più urgente che mai, per evitare che le motociclette diventino il terreno di scontro di una guerra commerciale che potrebbe avere conseguenze devastanti per milioni di lavoratori e appassionati in tutto il mondo.