Ducati continua a brillare nel panorama della MotoGP, e i recenti test pre-stagionali a Sepang hanno ulteriormente confermato la sua supremazia per il campionato 2025. Il circuito malese ha visto i piloti del team di Borgo Panigale, Alex Marquez e Francesco Bagnaia, protagonisti di prestazioni straordinarie, che non solo hanno catturato l’attenzione degli appassionati, ma hanno anche lanciato un chiaro messaggio ai loro avversari: la lotta per il titolo sarà serrata, e la Ducati è pronta a difendere il suo trono.

La celebre frase “La velocità non sta nel correre, ma nell’arrivare primi” risuona perfettamente in questo contesto. Marquez ha stupito tutti con un giro veloce da record, segnando un tempo di 1m56.493, un risultato che lo ha visto primeggiare su Bagnaia, campione in carica e suo compagno di squadra. Questa prestazione non è stata solo una questione di velocità pura; Marquez ha mostrato una grande costanza nei long run, mantenendo un ritmo che ha messo in difficoltà la concorrenza, suggerendo che la Ducati ha trovato un equilibrio ottimale tra potenza e gestione delle gomme.

il nuovo motore gp25

Il vero fulcro del successo di Ducati in questi test è stato il nuovo motore GP25. Questo propulsore, frutto di un intenso lavoro di sviluppo, è stato progettato per affrontare le sfide delle prossime due stagioni. Durante i test, il motore ha dimostrato un’erogazione di potenza più fluida rispetto ai modelli precedenti, permettendo ai piloti di esprimere al meglio il loro potenziale. Tuttavia, nonostante i risultati incoraggianti, sono emerse alcune criticità, in particolare riguardo al freno motore, che necessiteranno di ulteriori perfezionamenti prima dei prossimi test in Thailandia.

Oltre ai due protagonisti di punta, anche Franco Morbidelli ha messo in mostra progressi notevoli rispetto alla scorsa stagione. Dopo un 2024 deludente, il pilota ha dimostrato di aver trovato una nuova fiducia in sella, il che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro e per le ambizioni del team. Un altro nome che ha sorpreso è stato quello di Fermin Aldeguer, il debuttante spagnolo, che ha conquistato un onorevole undicesimo posto, dimostrando di avere il potenziale per inserirsi nella lotta tra i grandi.

infortuni e sfide future

Tuttavia, non tutte le notizie sono state positive. Fabio Di Giannantonio, uno dei piloti che aveva suscitato interesse per la sua crescita, dovrà purtroppo saltare i prossimi test a causa di una frattura alla clavicola sinistra, infortunio che lo costringerà a rimanere lontano dalla pista per un po’, mettendo in discussione la sua partecipazione all’inizio della stagione.

Con l’imminente trasferta a Buriram, dove i test si svolgeranno il 12 e 13 febbraio, la Ducati si prepara a continuare il suo lavoro di sviluppo. Il team manager, Davide Tardozzi, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti a Sepang, sottolineando l’importanza dei feedback coesi dei piloti per il miglioramento continuo della moto. Questa sinergia tra piloti e ingegneri rappresenta un elemento chiave nel processo di sviluppo, fondamentale per affrontare le sfide del campionato.

un futuro entusiasmante

Guardando al futuro, il 2025 si preannuncia come una stagione entusiasmante. Con Bagnaia e Marquez in competizione per la corona iridata, gli avversari della Ducati dovranno trovare strategie innovative per colmare il divario tecnico che li separa dalla casa bolognese. I team come Yamaha, Honda e KTM dovranno intensificare i loro sforzi per recuperare terreno, e la pressione sarà alta in un campionato che promette di essere tra i più combattuti degli ultimi anni.

Inoltre, l’ottimismo attorno a Ducati è accentuato dal fatto che, storicamente, la casa di Borgo Panigale ha sempre avuto un buon rendimento nella fase iniziale della stagione. Se i test di Sepang sono un indicatore, è probabile che il team possa iniziare il campionato con slancio, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership e difendere il titolo di Bagnaia.

Con la stagione che si avvicina, i tifosi di MotoGP sono pronti a vivere un’altra annata ricca di emozioni, e gli occhi saranno puntati sui piloti Ducati, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo sport.