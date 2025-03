La Ducati Desmo450 MX rappresenta un’importante novità nel panorama delle moto da motocross, segnando l’ingresso del marchio di Borgo Panigale in questo settore. Con il lancio previsto per giugno 2025, la Desmo450 MX si preannuncia come un modello capace di unire innovazione e tecnologia tipiche della casa bolognese, affrontando le sfide del motocross con prestazioni elevate e un design all’avanguardia. Questa motocicletta non solo attirerà l’attenzione degli appassionati, ma diventerà anche un simbolo delle ambizioni di Ducati nel mondo off-road.

Ducati ha sempre puntato sull’innovazione, e la Desmo450 MX non fa eccezione. Il motto della casa, “Non c’è innovazione senza coraggio di osare”, si riflette nella scelta di entrare in un mercato competitivo come quello del motocross. Questo nuovo modello non è solo un prodotto, ma un manifesto delle aspirazioni di Ducati, che mira a conquistare anche i terreni più impervi.

Presentazione e test della Desmo450 MX

La presentazione ufficiale della Desmo450 MX è fissata per il 3 aprile 2025, ma i fan non dovranno aspettare fino ad allora per avere un assaggio delle sue prestazioni. I piloti Mattia Guadagnini e Jeremy Seewer hanno già iniziato a testare la moto nel campionato MXGP, ottenendo risultati promettenti. In particolare, Guadagnini ha collezionato due quarti posti nelle gare argentine, dimostrando il potenziale della nuova motocross Ducati e la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Caratteristiche tecniche della Desmo450 MX

Una delle caratteristiche chiave della Desmo450 MX è il suo sistema di distribuzione desmodromico, una tecnologia che ha reso celebre Ducati nel mondo delle corse. Questa soluzione, già utilizzata con successo in MotoGP e Superbike, è stata adattata per le esigenze del motocross, garantendo prestazioni elevate e una risposta immediata al comando del pilota. Grazie a questa innovazione, la Desmo450 MX promette di offrire un’esperienza di guida senza precedenti, combinando potenza e controllo su terreni accidentati.

In aggiunta, la Desmo450 MX è dotata di un’elettronica sofisticata, che attinge direttamente alle tecnologie sviluppate nelle competizioni. Tra le funzionalità più rilevanti troviamo:

Controllo di trazione Gestione della potenza Diverse modalità di guida

Queste caratteristiche non solo migliorano le prestazioni della moto, ma offrono anche un supporto ai piloti in termini di sicurezza e controllo.

Prezzo e futuro di Ducati nel motocross

Il prezzo della Desmo450 MX è fissato a 11.245 sterline (circa 13.381 euro) nel mercato britannico, posizionandola nella fascia alta del settore. Questo costo, sebbene significativo, è giustificato dalla qualità dei materiali e dalle tecnologie integrate nella moto. La Desmo450 MX non è solo un mezzo di trasporto, ma un oggetto di design che riflette la filosofia premium di Ducati, pensata per soddisfare le esigenze dei motociclisti più esigenti.

Nonostante la Desmo450 MX sia la protagonista del lancio, Ducati sta anche preparando il debutto della Desmo250 MX nel Campionato Italiano di Motocross, affidata al nove volte campione italiano Alessandro Lupino. Questo modello, pur essendo più piccolo, è progettato per garantire prestazioni elevate e consolidare la presenza di Ducati nel settore off-road.

L’ingresso di Ducati nel mondo del motocross rappresenta un passo audace e ambizioso, ma la casa è ben consapevole delle sfide da affrontare. Con una storia di successi e innovazione nel mondo delle corse, Ducati porta con sé un bagaglio di esperienza che si traduce in prodotti di alta qualità e prestazioni superiori. La Desmo450 MX non è solo una motocross; è l’inizio di un nuovo capitolo per Ducati, promettendo emozioni e successi in un mercato in continua evoluzione. Gli appassionati di motocross e i fan di Ducati sono in attesa di scoprire cosa questa nuova moto ha da offrire, in un panorama sempre più competitivo.