La Ducati Multistrada V2 2025 si distingue nel panorama delle moto crossover grazie a novità significative che migliorano le prestazioni e l’estetica. Con un prezzo base di 16.690 euro, la gamma include anche la versione S, disponibile in colorazioni accattivanti come il rosso e lo storm green, a 19.390 euro e 19.790 euro rispettivamente. Questa nuova generazione di Multistrada non solo raccoglie l’eredità dei modelli precedenti, ma si spinge oltre, offrendo una combinazione di potenza, comfort e tecnologia all’avanguardia.

Motore e prestazioni

Il cuore pulsante della nuova Multistrada V2 è il motore bicilindrico a V di 90° da 890 cm³, un propulsore che ha dimostrato la sua versatilità anche su modelli iconici come la Streetfighter V2 e la Panigale V2. Con una potenza massima di 115 CV e una coppia di 92 Nm, questo motore è progettato per garantire performance elevate e una guida fluida, sia per le sfide urbane che per le lunghe percorrenze autostradali. La rapportatura del cambio è stata attentamente studiata per ottimizzare l’erogazione della potenza, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole e appagante.

Design ispirato agli SUV

Dal punto di vista estetico, la Multistrada V2 si distingue per un design ispirato ai SUV sportivi e alla sorella maggiore Multistrada V4. Il frontale è caratterizzato da nuovi proiettori, dotati di una luce diurna (DRL) e un becco integrato nel cupolino, conferendo alla moto un aspetto aggressivo e moderno. La parte posteriore è stata alleggerita grazie a un maniglione più compatto, contribuendo a un look dinamico e slanciato, capace di attrarre l’attenzione degli appassionati.

Dotazioni di sicurezza e tecnologia

La Multistrada V2 è equipaggiata con una serie di dotazioni elettroniche che rappresentano un vero e proprio punto di forza. Tra le tecnologie presenti, spiccano:

ABS Cornering Ducati Traction Control (DTC) Ducati Wheelie Control (DWC) Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 Engine Brake Control (EBC)

Queste caratteristiche non solo aumentano la sicurezza, ma migliorano anche l’esperienza di guida, rendendo la moto altamente personalizzabile. I cinque Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Enduro e Wet) permettono ai piloti di adattare le impostazioni della moto in base alle proprie preferenze e alle condizioni della strada.

La versione S della Multistrada V2 offre ulteriori vantaggi grazie alle sospensioni semi-attive Ducati Skyhook Suspension (DSS), che si adattano automaticamente alle variazioni del terreno e allo stile di guida. Inoltre, il Ducati Multimedia System consente di gestire le funzionalità della moto tramite un ampio display TFT a colori, rendendo l’interazione con la moto ancora più intuitiva e moderna.

Un passo avanti nel segmento crossover

Con la Multistrada V2 2025, Ducati riafferma la sua leadership nel segmento delle moto crossover, proponendo un modello che combina prestazioni elevate, comfort di guida e tecnologia all’avanguardia. Le innovazioni apportate non si limitano solo all’estetica, ma toccano aspetti fondamentali come la dinamica di guida, la sicurezza e la connettività. Questa moto è progettata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di motociclisti, dai turisti che affrontano lunghe distanze agli appassionati di avventure off-road.

In un mercato in continua evoluzione, la Ducati Multistrada V2 2025 si posiziona come una scelta eccellente per coloro che cercano una moto versatile, capace di affrontare qualsiasi sfida con stile e prestazioni. Con la sua combinazione di potenza, tecnologia e design accattivante, si propone non solo come una semplice motocicletta, ma come un vero e proprio compagno di viaggio per gli amanti delle due ruote.