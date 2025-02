Ducati ha alzato ulteriormente l’asticella nel mondo delle moto cruiser sportive con la presentazione della nuova XDiavel V4, un modello che promette di rivoluzionare il segmento grazie a un mix perfetto di potenza, tecnologia avanzata e design innovativo. Questo nuovo gioiello della casa di Borgo Panigale non è solo una moto, ma una vera e propria icona che si prepara a conquistare il cuore degli appassionati a partire da maggio 2025.

Il motore V4 Granturismo: potenza e prestazioni

Il motore V4 Granturismo da 1.158 cc è il vero cuore pulsante della XDiavel V4. Con una potenza di 168 CV, questo propulsore rappresenta un equilibrio impeccabile tra prestazioni elevate e resa efficiente. La sua progettazione include:

Albero motore controrotante, che migliora la stabilità e la maneggevolezza. Sistema di deattivazione dei cilindri posteriori, che ottimizza il consumo di carburante senza compromettere la performance.

Il risultato è un’esperienza di guida estremamente coinvolgente, accompagnata da un sound inconfondibile, grazie al sistema di scarico con quattro terminali che amplifica la personalità della moto.

Design audace e accattivante

Il design della XDiavel V4 è audace e accattivante. Il serbatoio, imponente e ben proporzionato, si integra perfettamente con un posteriore slanciato e dinamico. Tra le caratteristiche più notevoli troviamo:

Forcellone monobraccio in alluminio, che contribuisce alla leggerezza e alla rigidità del telaio.

Illuminazione full-LED dotata di DRL a doppia C, che migliora la visibilità e aggiunge un tocco di modernità.

Pneumatico posteriore da 240/45, che conferisce alla moto un aspetto muscoloso e aggressivo.

Ciclistica e tecnologia all’avanguardia

La ciclistica della XDiavel V4 è all’avanguardia, con un telaio monoscocca in alluminio che offre una combinazione di leggerezza e robustezza. Le sospensioni completamente regolabili garantiscono un comfort di guida ottimale, mentre i freni Brembo Stylema assicurano una potenza di arresto eccezionale. Nonostante tutte queste dotazioni avanzate, il peso della moto è stato ridotto a soli 229 kg, ben 6 kg in meno rispetto alla versione precedente, contribuendo a prestazioni impressionanti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

La XDiavel V4 non è solo potenza; è anche intelligenza. L’elettronica di bordo è ricca e sofisticata, con quattro Riding Mode e tre Power Mode che consentono al pilota di personalizzare l’esperienza di guida. Il sistema di controllo di trazione e impennata in versione Cornering garantisce stabilità e sicurezza superiori, mentre l’ABS evoluto offre un’ulteriore garanzia di sicurezza. Il cambio quickshift permette di cambiare marcia senza dover usare la frizione, rendendo l’esperienza di guida ancora più fluida e sportiva.

Il display TFT da 6,9″ è il centro nevralgico dell’interfaccia di guida, integrando connettività Bluetooth e navigazione turn-by-turn. Questa tecnologia rende la guida più interattiva e offre un’esperienza utente moderna e intuitiva, permettendo ai motociclisti di rimanere connessi anche durante i lunghi viaggi.

Comfort e personalizzazione

Parlando di comfort, la XDiavel V4 offre una posizione di guida regolabile, grazie alle pedane e alle diverse opzioni per la sella. Questo è fondamentale per i motociclisti che desiderano affrontare lunghi tragitti senza compromettere il comfort. Per coloro che amano viaggiare, Ducati ha previsto anche una serie di accessori utili, come valigie semirigide e protezioni aerodinamiche, che possono essere facilmente installati per personalizzare ulteriormente la moto.

La nuova Ducati XDiavel V4 sarà disponibile in due varianti cromatiche: Burning Red e Black Lava. Sebbene il listino prezzi non sia ancora stato comunicato, l’attesa per questa nuova icona delle cruiser sportive è già palpabile. Con la sua combinazione di potenza, stile e tecnologia, la XDiavel V4 si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle moto Ducati, confermandosi come un modello che unisce tradizione e innovazione. Il futuro delle cruiser sportive è qui, e Ducati è pronta a guidarlo.