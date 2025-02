La Formula Uno si appresta ad accogliere una nuova stagione, e ancora prima dell’inizio il team principal McLaren si è reso protagonista.

La Formula Uno si appresta a iniziare una nuova stagione, e a farlo alla grande. Sono tanti i temi che riguardano il 2025; dal debutto di Lewis Hamilton in Ferrari alla difesa del titolo mondiale da parte di Max Verstappen fino al rilancio in chiave iridata di Lando Norris e Charles Leclerc.

Senza dimenticare l’esordio di alcuni giovani a dir poco interessanti e di talento come Kimi Andrea Antonelli, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto. La McLaren, campione del mondo costruttori in carica, vuole difendere il titolo che ha conquistato ai danni della Ferrari dopo oltre 20 anni dall’ultima volta che c’era riuscita.

Proprio nel contesto di un nuovo confronto per il mondiale delle squadre ha parlato il team principal della scuderia inglese, Andrea Stella, e lo ha fatto senza mezzi termini: scopriamo la natura delle sue dichiarazioni.

F1, Andrea Stella non usa mezzi termini: l’annuncio del boss McLaren

Andrea Stella, dopo la presentazione a sorpresa della nuova McLaren, in pista per un filming day con livrea camouflage, ha parlato proprio della monoposto che si chiamerà MCL39 e che sarà quella da battere per il 2025. Come riportato da autoracer.it, il numero uno del team britannico ha dichiarato: “Abbiamo deciso di adottare un approccio ambizioso per fare progressi significativi. Non è stato semplice prendere questa decisione perché la MCL38 era già un’auto competitiva”.

Insomma, Andrea Stella ha fatto capire che la nuova McLaren sarà davvero una macchina e un progetto interamente rinnovato. Parlare di quali risultati porterà questa decisione da parte della scuderia campione del mondo in carica è davvero difficile, sicuramente però dimostra la volontà di vincere e fare la differenza di tutto il team. Un approccio più aggressivo può essere rischioso, ma allo stesso tempo permette di avere un margine meno ristretto e più ampio in materia di ricerca e sviluppo. Questo significa che, almeno inizialmente, la scuderia britannica si prende il rischio di perdere terreno dai rivali principali, come Ferrari, Red Bull e Mercedes, per ridurlo tramite lo sviluppo della monoposto (o addirittura azzerarlo).

Un approccio simile era stato adottato già nelle scorse stagioni dalla McLaren, che inizialmente pure nel 2024 sembrava essere indietro rispetto ai suoi avversari, per poi concludere la stagione come prima forza indiscussa del campionato. Vedremo come si evolveranno le cose quest’anno; di sicuro ci possiamo aspettare che, alla fine del 2025, il team inglese sarà ancora una volta all’apice della Formula Uno.