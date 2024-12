Lo spagnolo protagonista di una statistica pazzesca, la Ferrari perde un grande potenziale: il dato.

L’avventura di Carlos Sainz è ufficialmente terminata. Lo spagnolo lascia un pezzo di cuore a Maranello dopo quattro stagioni in Italia, ma soprattutto lascia un enorme senso di affetto nei tifosi della scuderia rossa. Un legame fortissimo quello creato da Sainz con i tifosi, frutto di quattro anni intensi ma pieni di impegno, serietà e senso di appartenenza.

E in effetti i numeri dello spagnolo con la monoposto italiana sono piuttosto positivi. Quattro vittorie e ventuno podi dal 2021 al 2024 in un crescendo di prestazioni e risultati. Tralasciando il 2023, chiuso al settimo posto in classifica, Sainz ha chiuso le altre tre stagioni sempre al quinto posto, aumentando però il bottino di punti. Se nel 2021 terminò la stagione con 164,5 punti, nel 2022 lo spagnolo conquistò 246 punti. Nel 2024, invece, la miglior stagione di sempre per Carlos Sainz: 290 punti conquistati con due vittorie e sette podi in quella che poteva essere una stagione straordinaria per lui e per la Ferrari. Il titolo costruttori, però, è sfumato.

Ciò che, resta, tuttavia, è un dato clamoroso che caratterizza tutta la carriera di Carlos Sainz e che potrebbe rendere il suo addio una bella gatta da pelare per la scuderia di Maranello.

Effetto Sainz, lo spagnolo fa crescere i team: il dato è straordinario

Carlos Sainz si trasferirà alla Williams a partire dalla stagione 2025, e quello che potrebbe sembrare un passo indietro per il pilota spagnolo, potrebbe invece rappresentare un enorme passo in avanti per la scuderia britannica.

C’è un dato che è lo specchio del talento di Sainz e che, ad oggi, è clamoroso: tutti i team sono cresciuti nel periodo in cui hanno avuto Carlos Sainz alla guida di una loro monoposto. Dal 2016 al 2018 la Renault, con Carlos Sainz alla guida, passò dal nono al quarto posto nella classifica costruttori. Dal 2018 al 2020 la McLaren passò dal sesto al terzo posto in classifica e, infine, nel suo periodo italiano, la Ferrari è salita dal sesto al secondo posto della classifica costruttori. Certo, non sono soltanto le prestazioni dello spagnolo ad influire sui punti conquistati dal team, ma il dato è rappresentativo del talento e soprattutto della costanza che lo spagnolo riesce a portare in pista.

Occhio perchè la Williams ha chiuso la stagione 2024 al nono posto, dimostrando in alcune occasioni di poter essere abbastanza competitiva sia con Colapinto che con Albon. L’arrivo di Sainz potrebbe, dunque, portare nuova fiducia nel team inglese.