Il mercato automobilistico italiano sta attraversando un periodo di difficoltà, con un calo delle immatricolazioni che ha raggiunto il 6,3% a febbraio 2025. Questo mese ha visto la registrazione di 137.922 nuove vetture, in netto contrasto con le 147.170 del febbraio 2024, segnando una perdita di quasi 9.300 unità. Nel complesso, il primo bimestre del 2025 si chiude con 271.638 immatricolazioni, evidenziando un decremento del 6,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le tipologie di clienti

Analizzando le diverse categorie di acquirenti, emerge che i privati hanno registrato una flessione del 2,8%, scendendo al 54,3% di quota di mercato. Anche le autoimmatricolazioni dei concessionari hanno subito un leggero calo, attestandosi all’8,9% del totale, con una diminuzione dello 0,3%. Al contrario, il noleggio a lungo termine ha mostrato un trend positivo, recuperando il 3,8% e raggiungendo il 24% del mercato. Tuttavia, il noleggio a breve termine ha visto una contrazione significativa, cedendo oltre il 17% e fermandosi al 7,1%.

Le tipologie di alimentazione

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le auto a benzina hanno chiuso febbraio con un calo del 4,6%, raggiungendo una quota del 26,3%. Le vetture diesel, anch’esse in diminuzione, hanno registrato un -5,1%, scendendo al 9,7% del mercato. Le vetture a GPL si sono fermate al 10,2%, mostrando una perdita dello 0,7%, mentre quelle a metano sono completamente scomparse dalle immatricolazioni. Sul fronte delle alimentazioni alternative, le ibride hanno visto un incremento del 6,8%, raggiungendo il 44,6% del totale. In particolare:

Full hybrid: 12,5% Mild hybrid: 32,1% Auto elettriche: 5% (+1,6%) Plug-in: 4,5% (+1,3%)

I costruttori

Per quanto riguarda i principali costruttori, Stellantis mantiene la posizione di leader con 41.864 vetture immatricolate, nonostante una flessione del 14,72% rispetto all’anno precedente. Tutti i marchi di Stellantis hanno subito una flessione a doppia cifra, ad eccezione di Alfa Romeo, che ha registrato una crescita del 22,18% con 2.276 immatricolazioni. La Lancia ha subito un crollo verticale con un -77,78%, fermandosi a sole 926 immatricolazioni. Nonostante una diminuzione del 16,09%, Fiat rimane il marchio più popolare in Italia con 14.753 unità vendute. Il Gruppo Volkswagen si colloca al secondo posto con 21.280 targhe (-7,99%), con buone performance per i marchi Skoda e Volkswagen, che registrano rispettivamente un +8,75% e un +3,14%.

La classifica delle auto più vendute a febbraio 2025 vede in testa la Fiat Panda con 11.896 immatricolazioni, seguita dalla Dacia Sandero con 5.896 unità e dalla Citroen C3 con 5.767. Al quarto posto troviamo la Jeep Avenger (4.665) e al quinto la Toyota Yaris (3.567). La competizione tra i vari marchi e modelli nel panorama automobilistico italiano rimane agguerrita, con una varietà di scelte per i consumatori.