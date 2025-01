Buone notizie per la scuderia italiana, la stagione inizia con un dato importante rispetto ai rivali inglesi.

Ferrari inizia il 2025, e la preparazione alla prossima stagione di Formula 1 con un vantaggio notevole rispetto alla McLaren: la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione per più ore della scuderia britannica. Queste sono rappresentate dalla galleria del vento, dai test in pista e dalle ore di “wind on time”, ovvero le ore durante le quali, quando ci si trova in galleria del vento la velocità dell’aria supera i 54 km/h, cioè 15 m/s. Esistono poi una serie di formule che limitano anche le ore impiegate nelle analisi al computer e quelle al simulatore. Ma quali sono i parametri con cui si calcolano le ore a disposizione per sfruttare le risorse?

In generale è la classifica costruttori del 2024 a determinare le risorse che vanno dal 1 gennaio al 22 giugno 2025. In base al piazzamento in classifica ogni scuderia potrà utilizzare una parte del 100% di ore a disposizione, pari a 1200 di galleria del vento, 240 ore di wind on time e 960 ore di test.

Sarà la Haas, durante il primo semestre del 2025, a poter sfruttare il 100% delle risorse per via del settimo posto raggiunto nella classifica costruttori. Dietro di loro, ad esempio, Sauber avrà a disposizione il 115% delle risorse insieme alla new entry Cadillac.

F1, Ferrari avanti a McLaren: ma quante ore in più avrà? Il dato

Il primo posto nel 2024 mette McLaren in una situazione di svantaggio rispetto agli altri team. La scuderia britannica non potrà, infatti, sfruttare più del 70% delle risorse messe a disposizione dalla Formula 1, mentre per Ferrari la percentuale sarà pari al 75% e per Red Bull l’80%.

Ma a quanto equivale il 5% in più? Il vantaggio di Ferrari notevole in termini numerici. La scuderia di Maranello avrà a disposizione, infatti, circa 60 ore di occupazione della galleria del vento in più rispetto a McLaren, 48 di test e 12 di wind on time. Altrettante saranno le ore che la scuderia italiana aver in meno a Red Bull e ancor di meno rispetto ad Aston Martin, che potrebbe sfruttare circa 24o ore di occupazione, 192 di test e 48 di wind on time in più rispetto a McLaren.

Attenzione perchè le risorse a disposizione potrebbero risultare fondamentali per la stagione 2025. D’altra parte Red Bull ha vissuto una stagione complessa, risolta solo dal talento di Verstappen a bordo di una monoposto meno competitiva del solito.