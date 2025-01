L’arrivo della Fiat Grande Panda segna un’importante evoluzione per la casa automobilistica torinese. Questo nuovo modello non intende sostituire la storica Panda, che ha dominato le vendite in Italia per anni, ma piuttosto affiancarla con un’opzione che si distingue per dimensioni e prestazioni. Con una lunghezza di 399 cm, oltre 30 cm in più rispetto alla versione classica, e una potenza maggiore, la Grande Panda si propone come l’ideale per chi cerca spazio e comfort senza rinunciare al brio.

Motorizzazioni e prezzi

La Fiat Grande Panda è disponibile in due motorizzazioni:

Ibrida leggera 1.2 turbo a tre cilindri, con 101 CV. Elettrica con 113 CV e un’autonomia dichiarata di 320 km.

La trasmissione varia tra un cambio automatico a doppia frizione a sei marce per la versione ibrida e una configurazione priva di cambio per quella elettrica.

Per quanto riguarda i prezzi, la Grande Panda è già in vendita, con cifre che partono da 18.900 euro per la versione ibrida Pop, che include di serie il climatizzatore automatico, la connettività smartphone e i principali sistemi di assistenza alla guida. La versione Icon hybrid ha un prezzo di 20.400 euro e arricchisce la dotazione con fari full LED, cruscotto digitale da 10 pollici e un sistema multimediale con schermo da 10,3 pollici, oltre a Android Auto e Apple CarPlay.

La versione più equipaggiata, denominata “La Prima”, costa 22.900 euro per l’ibrido e 27.900 euro per l’elettrico, includendo finiture in fibra di bambù, navigatore, retrocamera e ricarica wireless. Infine, l’allestimento Red dell’elettrica è offerto a 24.900 euro, ma presenta un climatizzatore manuale e meno dotazioni rispetto a “La Prima”.

Design e caratteristiche esterne

Il design della Fiat Grande Panda richiama chiaramente la prima generazione della Panda, lanciata nel 1980 e disegnata da Giorgetto Giugiaro. Tuttavia, la nuova versione si distingue per la sua carrozzeria squadrata e le linee moderne, con cinque porte e un aspetto robusto che la avvicina più a un crossover che a una citycar.

Il frontale è caratterizzato da fari e una mascherina che formano una superficie nera con un design a “pixel”, richiamando l’estetica degli anni ’80. I parafanghi marcati e il cofano piatto conferiscono alla Grande Panda un aspetto più avventuroso. Le barre portatutto sul tetto e la scritta Panda in evidenza sulle fiancate completano il look distintivo.

Interni e comfort

Gli interni della Fiat Grande Panda sono progettati per offrire un ambiente accogliente e spazioso. I sedili anteriori sono comodi e il divano posteriore ha la capacità di ospitare tre persone, sebbene lo schienale possa risultare un po’ verticale. La plancia è ben rifinita, con un tocco di eleganza grazie al rivestimento in tessuto di bambù, disponibile nella versione “La Prima”.

Il cruscotto digitale e il sistema multimediale sono intuitivi e facilmente navigabili, offrendo una grafica chiara e widget personalizzabili per accedere a diverse informazioni. La consolle centrale è dotata di comandi per il climatizzatore e un vano per la ricarica wireless del telefono. Tuttavia, la soglia di carico del bagagliaio è alta e l’apertura non molto ampia, limitando un po’ la praticità.

Tecnologie e meccanica

La Fiat Grande Panda è costruita sulla nuova piattaforma Smart del gruppo Stellantis, condividendo la meccanica con altri modelli del gruppo come la Citroën C3 e la Lancia Ypsilon. Il motore 1.2 turbo a tre cilindri, sviluppato originariamente nel 2012, ha subito diverse modifiche per migliorarne l’affidabilità e le prestazioni. La distribuzione a catena e il turbo a geometria variabile sono solo alcune delle innovazioni introdotte.

La versione elettrica, invece, monta un motore da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh, promettendo un’autonomia di 320 km. La ricarica della batteria è facilitata da una serie di opzioni, incluse ricariche rapide in corrente continua fino a 100 kW, che permettono di ricaricare completamente la batteria in circa 30 minuti.

Conclusioni

La Fiat Grande Panda si propone come un’alternativa valida e moderna alla storica Panda, offrendo dimensioni maggiori e tecnologie avanzate. Con un design che unisce il passato al presente e una gamma di motorizzazioni che soddisfa diverse esigenze, questa nuova vettura potrebbe conquistare il cuore di molti automobilisti italiani in cerca di un’auto versatile e performante.