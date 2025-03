Il Gran Premio d’Australia 2025, che si svolgerà sul circuito di Albert Park a Melbourne, ha regalato emozioni sin dalle qualifiche, con una battaglia serrata tra i piloti delle squadre di punta. La sessione di qualifiche ha visto l’emergere di nuovi talenti e conferme di campioni affermati, rendendo questo evento un momento cruciale nel campionato di Formula 1.

Risultati delle qualifiche

La pole position è stata conquistata da Lando Norris, pilota della McLaren Mercedes, con un tempo di 1:15.096. Norris ha mostrato una grande velocità e controllo durante tutta la sessione, chiudendo in bellezza con un giro che ha impressionato il pubblico e gli addetti ai lavori. Il compagno di squadra Oscar Piastri ha seguito a ruota, conquistando il secondo posto con un tempo di 1:15.180, un’importante affermazione per la McLaren, che sta vivendo una stagione di rinascita.

Ecco i risultati delle prime posizioni:

Lando Norris (McLaren Mercedes) – 1:15.096 Oscar Piastri (McLaren Mercedes) – 1:15.180 Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) – 1:15.481 George Russell (Mercedes) – 1:15.546 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1:15.670 Alexander Albon (Williams Mercedes) – 1:15.737 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:15.755 Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:15.973 Pierre Gasly (Alpine Renault) – 1:15.980 Carlos Sainz (Ferrari) – 1:16.045

Max Verstappen, il campione del mondo in carica, ha terminato le qualifiche in terza posizione, dimostrando di avere il passo per competere per la vittoria in gara. Nonostante un giro non perfetto, ha mantenuto la fiducia e la determinazione.

Dettagli delle qualifiche

Durante la sessione di qualifiche, si sono alternati momenti di tensione e spettacolo. La Q1 ha visto Norris e Piastri dominare, mentre nella Q2 il duello si è intensificato con Verstappen che ha cercato di accorciare le distanze. La Q3 è stata caratterizzata da un ritmo sostenuto, con tutti i piloti che hanno cercato di migliorare i propri tempi.

Le qualifiche hanno visto un totale di 20 giri completati da Norris, evidenziando non solo la sua velocità, ma anche la gestione della gomma e delle strategie di pista. Piastri ha girato 18 volte, mentre altri piloti come Russell e Tsunoda hanno completato più giri, cercando di ottenere il massimo dal pacchetto tecnico a disposizione.

Orari gara in diretta TV e streaming

Il Gran Premio d’Australia 2025 si correrà domenica 2 aprile 2025, con la gara che prenderà il via alle ore 14:00 locali (UTC +11). Gli appassionati di Formula 1 potranno seguire la gara in diretta su Sky Sport F1 e su altre piattaforme di streaming come F1 TV Pro, che offre un’ampia copertura del campionato con commenti in italiano e la possibilità di seguire il live timing.

Per coloro che desiderano seguire la gara in chiaro, la RAI trasmetterà il GP d’Australia su Rai 2, con collegamenti in diretta e approfondimenti pre e post gara. La gara sarà visibile anche su diverse piattaforme di streaming, garantendo un’ottima qualità video e audio per non perdere nemmeno un momento dell’azione.

Le qualifiche sono sempre un momento cruciale nel fine settimana di gara, poiché determinano la posizione di partenza e influiscono sulla strategia di gara. La pole position, come dimostrato da Norris, è un vantaggio significativo, dato che i piloti possono evitare il traffico e trovare il loro ritmo sin dall’inizio. Con il GP d’Australia che si avvicina, l’attesa cresce tra i tifosi e gli esperti del settore, che si chiedono se Norris e Piastri riusciranno a mantenere il vantaggio acquisito in qualifica o se Verstappen e gli altri piloti saranno in grado di conquistare la vetta della classifica. La gara promette di essere spettacolare e ricca di colpi di scena, come è consueto nel campionato di Formula 1.