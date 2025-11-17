Francesco Totti, numero 10 anche con le auto: collezione da sogno

L’ex storico capitano della Roma Francesco Totti ha da tempo appeso gli scarpini al chiodo. Oltre alla passione per il calcio, però, quella per i motori ha da sempre contraddistinto la sua vita privata. Tutti i dettagli sulla sua collezione di auto.

Se a un tifoso giallorosso si nomina Francesco Totti la reazione che si potrebbe ottenere è una sola: tanta emozione e occhi a cuoricino. Lo storico capitano della Roma è nato nella Capitale il 27 settembre del 1976 e ha dedicato tutta la sua carriera a una sola maglia. Con la casacca giallorossa, infatti, ha militato dal 1992 al 2017, anno del suo ritiro dal calcio giocato.

Con la Roma ha conquistato lo scudetto del 2001 sotto la guida di Fabio Capello, oltre a 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Inoltre, ha vinto da assoluto protagonista il titolo di Campione del Mondo con la maglia della Nazionale nel 2006. Con 786 partite ufficiale e ben 307 gol complessivi ha battuto tutti i record nella storia della sua Roma.

Nelle prossime righe, però, non vogliamo soffermarci sul passato del Pupone, bensì parlare della sua strepitosa collezione di auto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo aspetto privato della vita dell’ex calciatore romano.

La collezione di auto da sogno di Francesco Totti: ci sono alcuni modelli da urlo

Da sempre amante anche del mondo dei motori, Francesco Totti ha guidato e possiede nel suo garage tantissimi modelli automobilistici da sogno. Nel traffico della Capitale è stato spesso visto a bordo della sua Smart personale, in modo tale da destreggiarsi al meglio nelle varie situazioni caotiche della città. Ma Totti ha una sconfinata passione anche per le supercar.

In particolare, la sua passione è rivolta al Cavallino Rampante. Fra le sue prime Ferrari acquistate spicca la 612 Scaglietti, un vero e proprio gioiello dotato di un motore V12 che eroga 540 CV e consente di raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Fra il 2006 e il 2012, inoltre, Er Pupone è stato in possesso anche di una Ferrari 599.

Da qualche anno ha un ruolo di ambasciatore per il marchio Volkswagen e per tutti i modelli elettrici della gamma ID. Tornando alle auto in suo possesso, Francesco Totti ha acquistato poco tempo fa una splendida Lamborghini Urus. Si tratta di uno dei modelli di punta della casa italiana. Questo splendido SUV è fornito di un motore V8 da 4.0 litri di derivazione Audi.