La Gazelle Ultimate C5 rappresenta un’eccellenza nel mondo delle e-bike, combinando eleganza e prestazioni per la mobilità urbana. Questo modello, frutto della lunga tradizione del marchio olandese Gazelle, si distingue per il suo design raffinato e le sue caratteristiche tecniche avanzate, rendendolo ideale per chi cerca un mezzo di trasporto efficiente e stiloso. La Ultimate C5 non è solo un modo per spostarsi, ma un vero e proprio stile di vita, progettato per offrire un’esperienza di guida superiore, sia per gli spostamenti quotidiani che per le escursioni nel tempo libero.

Design e comfort

L’aspetto estetico della Gazelle Ultimate C5 è caratterizzato da un design elegante e moderno, che la rende attraente per una vasta gamma di utenti. Il telaio in alluminio è disponibile in sei diverse taglie, consentendo a ciclisti di altezze comprese tra 1,55 m e 2,05 m di trovare la misura perfetta. La geometria del telaio è stata attentamente studiata per garantire una posizione di guida eretta e comoda, minimizzando l’affaticamento durante lunghe pedalate. Questo design non solo migliora il comfort, ma promuove anche una maggiore visibilità nel traffico urbano, aumentando la sicurezza del ciclista.

Un altro punto di forza della Ultimate C5 è il telaio step-through, che facilita l’accesso alla bicicletta. Questo è particolarmente vantaggioso per chi indossa abbigliamento elegante o per le donne in gravidanza. La possibilità di salire e scendere facilmente dalla bicicletta è un vantaggio notevole per chi vive in città con frequenti soste o per coloro che devono manovrare in spazi ristretti.

Tecnologie avanzate

La Gazelle Ultimate C5 è dotata di un’eccellente trasmissione a cinghia Gates, che offre numerosi vantaggi rispetto ai sistemi di trasmissione tradizionali. Questa tecnologia consente una pedalata fluida e silenziosa, richiedendo una manutenzione minima. Abbinata al cambio interno al mozzo Shimano Nexus a 5 velocità, la trasmissione assicura una cambiata precisa e senza sforzo, permettendo ai ciclisti di concentrarsi sulla strada piuttosto che sulla manutenzione della bicicletta.

I freni a disco idraulici Magura MT C4 garantiscono una potenza di frenata eccezionale, aumentando notevolmente la sicurezza, soprattutto in condizioni di bagnato o su superfici scivolose. La forcella SR Suntour NVX30 da 75 mm, combinata con i pneumatici Schwalbe Energizer Plus da 50 mm, permette di assorbire le irregolarità del terreno, offrendo un ride comfort senza pari, anche su strade dissestate.

Motore Bosch Performance Line

Il motore Bosch Performance Line è il cuore pulsante della Gazelle Ultimate C5. Con una coppia massima di 75 Nm, questo motore offre una spinta potente e progressiva, ideale per affrontare le salite e i percorsi urbani più impegnativi. La batteria integrata da 625 Wh fornisce un’autonomia tra 65 e 155 km, a seconda del livello di assistenza scelto. Gli utenti possono scegliere tra quattro modalità di assistenza:

Eco Auto Tour Turbo

Queste modalità permettono di adattare l’esperienza di guida alle proprie esigenze. Il display Kiox 300, facilmente leggibile anche in pieno sole, fornisce informazioni dettagliate sul viaggio, come la velocità, il livello di assistenza e la carica della batteria. Inoltre, grazie all’app eBike Flow, è possibile personalizzare alcune impostazioni e monitorare le proprie performance, rendendo ogni viaggio unico.

Sicurezza e accessori

La Gazelle Ultimate C5 non è solo un esempio di eccellenza ingegneristica, ma è anche progettata tenendo a mente la sicurezza del ciclista. I parafanghi integrati proteggono da fango e spruzzi, mentre le luci di alta qualità assicurano una visibilità ottimale, sia di giorno che di notte. Il portapacchi compatibile con il sistema MIK HD consente di trasportare facilmente borse e altri oggetti, rendendo questa e-bike ancora più versatile.

In aggiunta, l’antifurto integrato AXA fornisce una protezione extra contro i furti, un aspetto cruciale per chi utilizza la bicicletta in contesti urbani. La combinazione di tutti questi fattori fa della Gazelle Ultimate C5 una soluzione completa per la mobilità urbana.

Con un prezzo di partenza di 4.199 euro, la Gazelle Ultimate C5 si colloca nella fascia alta del mercato delle e-bike. Tuttavia, questo costo riflette l’eccellenza dei materiali e delle tecnologie utilizzate, garantendo un prodotto di alta qualità e duraturo nel tempo. Scegliere di investire in una Gazelle Ultimate C5 è giustificato dalle prestazioni, dal comfort e dal design, rendendola una delle opzioni più interessanti per chi desidera un mezzo di trasporto elettrico in grado di coniugare eleganza e funzionalità.